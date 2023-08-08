Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Taman Rekreasi Terbesar di Indonesia Beserta Pemiliknya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |00:03 WIB
4 Taman Rekreasi Terbesar di Indonesia Beserta Pemiliknya
Atlantis Water Adventure di Taman Impian Jaya Ancol. (Foto: ANTARA)
INDONESIA punya beragam taman rekreasi dan hiburan yang selalu jadi tujuan wisata masyarakat. Taman-taman tersebut memberi pengalaman liburan berkesan bagi pengunjungnya.

Para pemiliknya menciptakan destinasi hiburan yang memadukan kegembiraan, edukasi, dan rekreasi. Dengan berbagai taman hiburan yang beragam dan penuh keunikan, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai tujuan hiburan menarik dan berkelas.

Berikut empat taman hiburan besar di Indonesia beserta pemiliknya :

Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat dimiliki oleh pengusaha Jansen Manansang. Pria kelahiran Jakarta 1942 itu mendirikan taman hiburan ini pada tahun 1981 di tanah seluas 55 hektar.

Keluarga Manansang mengusung konsep tempat wisatawan hewan yang berbeda. Pengunjung dapat melihat berbagai hewan liar secara langsung. Sebab hewan yang ada di Taman Safari Indonesia tidak dikandang.

 Ilustrasi

Taman Safari Indonesia di Bogor

Pengujung masuk menggunakan mobil dengan pengamanan. Sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan hewan liar lebih leluasa dan tetap merasa aman.

Taman Impian Jaya Ancol 

Taman Impian Jaya Ancol yang di dalamnya termasuk Dunia Fantasi (Dufan) merupakan taman rekreasi terbesar di Indonesia milik Pemprov DKI Jakarta dengan kepemilikan sahan 80 persen dan sisanya dikuasai PT Pembangunan Jaya.

 Ilustrasi

Taman Impian Jaya Ancol (MPI/Sukardi)

Taman Impian Jaya Ancol yang berada di Jakarta Utara kini dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, perusahaan patungan antara Pemprov DKI dengan Ciputra Group.

