Intip Kampung Indonesia di China, Penghuninya Setia Lestarikan Budaya Nusantara

KAMPUNG China atau Chinatown ada di berbagai daerah di Indonesia. Namun, tahukah Anda jika di China juga ada Kampung Indonesia dan penghuninya juga orang-orang dari Nusantara?

Ya, Kampung Indonesia ini letaknya di Kota Yingde, Kecamatan Donghua, Provinsi Guangdong, China. Penduduknya rata-rata masyarakat Indonesia berdarah Tionghoa. Mereka hidup rukun dan guyub.

Dalam video dikutip dari kanal YouTuber Rudy Chen disajikan suasana kehidupan Kampung Indonesia di China.

Dalam video diungkapkan bahwa para penduduk di Kampung Indonesia merupakan orang-orang Tionghoa asal Indonesia yang "kembali" ke China setelah peristiwa berdarah yang disponsori Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA pada 1965 di Indonesia.

Mereka memutuskan kembali ke China dan melanjutkan hidup dengan membentuk permukiman bernama Kampung Indonesia.

“Jadi mereka orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, kemudian kembali ke sini karena berbagai alasan,” kata Rudy seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (9/8/2023).

Fasih Bahasa Daerah

Dalam video yang diunggah Rudy Chen, para penduduk di Kampung Indonesia itu sudah menetap di China sejak tahun 60-an. Uniknya, mereka semua masih fasih berbahasa Indonesia.

Satu per satu mereka pun memperkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang berasal dari Malang, Cianjur hingga Aceh.

Salah satunya pria bernama Chu Su Bin. Ia merupakan orang Indonesia berdarah Tioanghoa asal Cianjur, Jawa Barat. Ia bahkan masih fasih berbahasa Sunda sembari memperkenalkan dirinya.

“Damang ya, abdi dari Cianjur,” ucapnya.

Lestarikan Budaya Indonesia

Meski telah berpuluh-puluh tahun tinggal di China, darah Indonesia masih mengalir di tubuh mereka. Bagaimana tidak, para penduduk Kampunh Indonesia ini masih mempertahankan budaya Indonesia mulai dari kuliner, tarian hingga musik.

Bahkan pria benama Wu Jiannan yang berasal dari Aceh ini masih hapal menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Kami juga kalau suatu hari datang ke Indonesia pasti akan terharu,” ungkap Wu Jiannan usai menyanyikan lagu Indonesia Raya.