Mengejutkan, Pemburu UFO Ngaku Temukan Pangkalan Alien di Lepas Pantai Inggris

Pemburu UFO Russel Kellet mengaku ada pangkalan alien di dasar laut Inggris. (Foto: Caters/Metro)

KEBERADAAN alien di muka bumi belum ada bukti nyata alias masih misteri. Namun, baru-baru ini seorang pemburu UFO bernama Russell Kellet membuat pengakuan mengejutkan. Pria itu mengaku menemukan pangkalan alien di lepas pantai Inggris.

Russell asal Inggris mengklaim bahwa temuannya itu hasil dari penyelidikannya selama 20 tahun terakhir.

Menurutnya pangkalan alien itu ada di dasar laut dan terekam dalam kumpulan kaset.

Dia mengungkap isi ekaman tersebut setelah ramai tudingan bahwa Amerika Serikat selama ini menyembunyikan segala informasi tentang alien ke publik.

Russell menyebutkan bahwa pangkalan alien tersebut berada di Laut Utara, lokasi pilot RAF William Schaffner mengalami kecelakaan pesawat pada September 1970.

Menurutnya pilot RAF William Schaffner saat itu sedang mengejar UFO. Namun tidak berhasil dan pesawat yang dikendalikannya jatuh ke laut. Bangkai pesawat baru ditemukan tiga bulan kemudian, sementara jasad pilot tak ditemukan sampai kini.

"'Saya telah mengunjungi situs ini selama 20 tahun terakhir, menangkap cuplikan benda-benda yang keluar dari air," kata Russell seperti dikutip dari Metro News UK, Rabu (9/8/2023).

Dalam rekaman, menunjukan dua pesawat aneh muncul dari laut yang saling berdampingan. Mereka berbentuk segitiga terbang dengan suara yang menggelegar seperti jet tempur atau pesawat terbang.

Russell sebelumnya telah menunjukkan rekaman tersebut kepada kerabat terdekatnya namun mereka menilai itu hanyalah pesawat biasa. Russell pun membantah dengan mengatakan tidak mungkin pesawat terbang rendah di lokasi tersebut terlebih saat malam.

"Dari penyelidikan saya, saya sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada pangkalan alien bawah laut di lepas pantai Filey. Pilot yang menabrak Laut Utara, menurut saya, pasti diculik oleh alien," ujar Russell.