Sandiaga : TIFF 2023 Mantapkan Posisi Tomohon sebagai Destinasi Wisata Global

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membuka Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) 2023 di Terminal Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa (8/8/2023). Event tahunan ini akan berlangsung hingga 12 Agustus.

Sandiaga berharap kegiatan TIFF yang merupakan parade bunga terbesar di Indonesia membuat Tomohon menjadi destinasi wisata dunia yang mengundang daya tarik wisatawan mancanegara.

"Saya membayangkan TIFF 2023 akan memantapkan posisi Tomohon menjadi destinasi wisata global," ujar Sandiaga dalam sambutannya.

BACA JUGA:

Menurutnya TIFF tak kalah dengan Pasadena, festival bunga terbesar di dunia yang digelar tiap tahun di California, Amerika Serikat.

"Tidak kalah sama festival-festival lainnya di dunia, mari kita jadikan TIFF 2023 jawaban dari festival berkelas dunia yang dimiliki oleh Indonesia," ujar Sandiaga yang mengenakan batik khas Minahasa.

Sandiaga turut didampingi oleh Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, pejabat Dinas Pariwisata hingga jajaran pejabat pemerintah kota Tomohon.

Sandiaga disambut dengan tarian-tarian khas Minahasa seperti Tari Kebasaran atau Cakalele serta beberapa pertunjukan lainnya.

BACA JUGA:

Sandiaga mengatakan bahwa TIFF 2023 yang turut melibatkan banyak UMKM khususnya dalam perancangan bunga ikut membangkitkan roda prekonomian pasca pandemi Covid-19.

"Saya melihat tadi proses pembuatan flote yang dirancang bisa memperkejakan 6-10 orang dan melibatkan begitu banyak UMKM, menghadirkan inovasi dan kreativitas," bebernya.

"Tetapi terpenting dari kebangkitan ekonomi kita, khususnya industri pariwisata di Sulawesi Utara, lebih khususnya lagi di Kota Tomohon," ujarnya.