Viral Pilot Ungkap Pesan Menyentuh di Pesawat, Ajak Penumpang Jangan Kasari Pramugari

SEORANG pilot maskapai American Airlines menjadi sorotan setelah menyampaikan pengumuman menyentuh soal etika perjalanan kepada penumpang pesawat, termasuk sikap saat berhadapan dengan pramugari.

Dalam video yang viral usai diunggah ke Instagram oleh Anna Leah Maltezos, seorang penulis komedi, pengumuman disampaikan pilot yang tak disebutkan namanya itu begitu menyentuh mengingat ada saja kejadian penumpang dengan perilaku buruk dalam kabin pesawat.

“Ingat, pramugari ada di sini untuk keselamatan Anda," kata pilot itu dari balik ruang kokpit kepada penumpang American Airlines seperti dikutip dari People, Kamis (10/8/2023).

Sang pilot menegaskan bahwa pramugari memang bertugas untuk membantu para penumpang sehingga perjalanan lagi lebih nyaman. Tapi meskipun begitu, penumpang juga tidak boleh melupakan bagaimana seharusnya mereka bersikap.

"Mereka ada di sini untuk membuat penerbangan Anda lebih menyenangkan. Mereka akan mengurus kalian, tetapi Anda akan mendengarkan apa yang mereka katakan karena mereka mewakili keinginan saya di kabin, dan keinginan saya adalah yang terpenting," lanjut pilot melalui pengeras suara.

Belum cukup sampai disitu, pilot juga mengingatkan agar para penumpang pesawat tidak bersikap egois maupun kasar. Sudah sepatutnya baik antar sesama penumpang maupun kepada kru kabin harus saling menghormati.

"Bersikaplah baik satu sama lain, hormati satu sama lain. Saya tidak harus mengatakan itu. Kalian harus memperlakukan orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Tapi saya harus mengatakannya setiap penerbangan dan mereka egois dan kasar dan kami tidak akan memilikinya," jelas sang pilot.