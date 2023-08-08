Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tomohon Internasional Flower Festival 2023 Diharapkan Dongkrak Kunjungan Wisatawan dan Produk Lokal

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:45 WIB
Tomohon Internasional Flower Festival 2023 Diharapkan Dongkrak Kunjungan Wisatawan dan Produk Lokal
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Selvianus)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap event Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) 2023 yang digelar di Kota Tomohon, Sulawesi Utara dari 8 hingga 12 Agustus 2023, mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendongkrak produk lokal.

"Pariwisata di Tomohon itu dalam keadaan yang memprihatinkan, tidak ada kunjungan wisatawan. Namun hari ini mulai bangkit," ujar Sandiaga di sela acara Bimbingan Teknis Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi) Naik Kelas di Hotel Villa Emitta di Kelurahan Talete Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Kebangkitan itu ditandai dengan sejumlah upaya yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian merangkul para agen travel online untuk mengajak wisatawan berlibur di Tomohon dan menyaksikan Tomohon Internasional Flower Festival 2023, festival bunga terbesar di Indonesia.

"Kami juga sudah membawa media-media nasional untuk hadir di Tomohon. Bukan hanya mengcover Tomohon International Flower Festival, tapi juga agar produk-produk UMKM ini bisa dipasarkan lebih luas lagi," kata Sandiaga.

 

Apalagi, saat ini merupakan era digitalisasi di mana dapat dimanfaatkan dalam industri pariwisata di Tomohon.

Ia pun mengajak seluruh stakeholder pariwisata di Tomohon untuk berkontribusi dalam kebangkitan ini.

"Mari kita manfaatkan seperti tahun-tahun lalu, mulai tercipta 2,6 juta lapangan kerja. Momentum ini kita kawal, kita percepat perbaikan dan pembangunan,"papar Sandiaga.

Telusuri berita women lainnya
