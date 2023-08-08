4 Cara Mendapatkan Akses Internet saat liburan ke Luar Negeri, Traveler Wajib Tahu!

Cara mendapatkan akses internet saat liburan ke luar negeri. (Foto: Independentcottage)

KETIKA berlibur ke luar negeri, jaringan internet menjadi salah satu hal yang harus Anda pikirkan. Pasalnya, internet kini sudah menjadi alat yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya untuk berkomunikasi.

Apalagi saat berlibur ke luar negeri Anda ingin membagikan berbagai momen ke akun media sosial. Tentunya, peran internet sangat vital.

Berikut ini empat cara untuk mendapatkan akses internet saat liburan di luar negeri, dikutip Uswitch, Rabu (9/8/2023).

Cara mendapatkan akses internet saat liburan ke luar negeri. (Foto:uswitch)

1. Beli Sim Card di Negara Tujuan

Cara pertama yang dapat kamu lakukan yaitu cukup beli sim card saat tiba di negara tujuan. Biasanya sim card tersedia di bandara saat kedatangan. Di sana terdapat banyak booth provider yang menawarkan kartu lokal.

Mereka juga dengan senang hati membantu para turis untuk mendaftarkan kartunya hingga terhubung dengan jaringan internet.

2. Gunakan Wi-Fi di tempat umum

Selanjutnya, kamu bisa memanfaatkan Wi-Fi di tempat umum untuk terhubung dengan internet. Biasanya bandara, hotel hingga caffe menyediakan Wi-Fi.