Dear Traveler, Ini Syarat dan Ketentuan Transit Without Visa di Beberapa Negara

BAGI sebagian traveler mungkin jarang mengetahui istilah Transit Without Visa. Sebagaimana diketahui umunya, visa adalah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara.

Beberapa negara mewajibkan untuk memiliki visa ketika masuk ke negaranya itu, meski hanya sekedar transit ketika maskapai penerbangan menyediakan rute untuk transit.

Namun, di beberapa negara diberlakukan Transit Without Visa dimana memungkinkan warga negara asing yang memenuhi syarat untuk transit melalui suatu negara tertentu tanpa visa.

Tentu ini memudahkan para wisatawan yang bepergian jauh dan harus transit di suatu negara. Berikut syarat dan ketentuan transit without visa di beberapa negara dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/8/2023).

Syarat dan ketentuan transit without visa. (Foto: Freepik)

Beijing, Cina

Transit without visa di Beijing bisa dilakukan jika Anda berada di sana kurang dari 24 jam dan masih dalam zona transit. Namun jika ingin keluar dari zona transit sekalipun, Anda cukup meminta Temporary Stay Permit dari kantor imigrasi di bandara yang bisa didapatkan secara gratis.

Istanbul, Turki

Kebijakan transit without visa juga berlaku di Turki dengan ketentuan yang tak jauh berbeda dengan China. Ketika Anda berencana keluar dari zona transit, maka harus mengurus visa secara online dengan biaya US$25 (atau sekitar Rp360 ribu).

Sydney, Australia

Jika Anda berasal dari negara yang memenuhi syarat (lihat daftar negara yang memenuhi syarat di bawah), Anda dapat transit di Australia dalam perjalanan ke negara ketiga. Anda dapat melakukannya tanpa visa Australia, asalkan Anda memenuhi semua kriteria berikut:

1.Akan tiba di Australia dengan pesawat terbang

Memiliki tiket terkonfirmasi untuk meninggalkan Australia untuk melakukan perjalanan ke negara ketiga, dengan pesawat terbang dalam waktu 8 jam setelah tiba