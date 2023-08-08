Agar Tidak Terlambat Nonton Taeyang, Catat Ya Rute ke Lido Music & Arts Center Berikut Ini

FANS K-Pop Indonesia mana suaranya? Pada tanggal 8 dan 9 September 2023 akan menjadi momen spesial untuk para K-Popers untuk berkumpul menyaksikan penampilan artis K-Pop idolanya, mulai dari Taeyang BIGBANG, Secret Number, Apink, dan The Rose akan tampil di LMAC Music ForAll Fest 2023. Namun, apakah kalian tahu cara menuju Lido Music & Arts Center sangatlah mudah?

Acara LMAC Music ForAll Fest 2023 akan digelar di Lido Music & Arts Center (LMAC) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor. Bagi kalian yang belum mengetahui lokasi tersebut, kami akan merangkumnya secara detail pilihan akses dan transportasi yang dapat kalian pilih saat hari H acara.

1. Hanya 1 Jam Berkendara via Tol Bocimi

Bagi kalian yang berencana ingin menggunakan mobil pribadi dari sekitar Jabodetabek, maka kalian bisa melalui Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi).

Pilihan ini menjadi akses yang cukup cepat, karena hanya sekitar 1 jam dari Jakarta lewat jalan tol Bocimi.

Selain itu, jalan tol Bocimi juga sudah terhubung langsung dengan tol Jagorawi dan tol TransJawa, sehingga memudahkan kalian saat menuju venue.

Alternatif lainnya bagi kalian yang ingin ke Lido Music & Arts Center dengan kendaraan pribadi, tentu bisa juga menggunakan motor. Perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya menuju lokasi acara bisa jadi pengalaman istimewa.

2. Naik KRL Jakarta ke Bogor dan Lanjut ke Lido

Naik KRL (kereta listrik) dari Stasiun yang ada di Jakarta ke Bogor bisa jadi pilihan tepat untuk kalian yang ingin menonton Taeyang di Lido Music & Arts Center, Bogor.

Meski begitu, saat sudah sampai di Stasiun Bogor, kalian akan melanjutkan naik kereta berbeda dengan jurusan Bogor-Sukabumi, dan turun di Stasiun Cigombong.

Lalu, dari Stasiun Cigombong kalian dapat melanjutkan dengan naik angkot atau transportasi online ke Lido Music & Arts Center.

3. Shuttle Bus dari Jakarta ke LMAC

Selain pilihan transportasi umum dan pribadi seperti yang ada di atas, kami juga memberikan rekomendasi pilihan transportasi lain yakni dengan naik shuttle bus.

Nantinya dari pihak panitia akan menyediakan shuttle bus di beberapa titik yang ada di Jakarta untuk menuju ke Lido Music & Arts Center. Lokasi titik shuttle bus akan segera diinfokan untuk lebih detailnya. Untuk itu, kalian pantengin terus akun Instagram Lido Music & Arts Center di @lmacindonesia.