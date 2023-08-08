Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Destinasi Super Prioritas, Likupang Hadirkan Spot Wisata Unik

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:06 WIB
Jadi Destinasi Super Prioritas, Likupang Hadirkan Spot Wisata Unik
Likupang hadirkan spot wisata unik. (Foto: Kopong)
A
A
A

DESTINASI Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merupakan satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP).

Sejak ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Likupang kini semakin menunjukan destinasi-destinasi wisata tersembunyinya.

Salah satunya soal menikmati sunset dari ketinggian yang menjadi andalan destinasi di Likupang. Di mana, destinasi ini berada di puncak Padies Kimuwu di ketinggian sekitar 2000 kaki dari permukaan laut.

Reinhard sebagai pemilik destinasi Padies Kimuwu mengatakan bahwa destinasi tersebut memiliki makna yang dekat dengan asal usul suku Minahasa.

Likupang Hadirkan Spot Wisata Unik

Likupang hadirkan spot wisata unik. (Foto: Kopong)

"Asal muasal terjadi pemujaan, bukit ini kimuwu dari sini, simbol pasak bumi atau disebut dengan simbol kemakmuran. Artinya kami bercocok tanam dan berladang, jadi simbolnya padi makanya Padies diambil dari kata padi,"ujar Reinhard Yohanes saat ditemui di Padies Kimuwu, di kawasan Manado, Sulawesi Utara, Senin (7/8/2023).

Sedangkan Kimuwu sendiri, Reinhard menjelaskan memiliki arti berupa berkat atau kelebihan. Sehingga dia tak ragu menamakan destinasi wisata Padies Kimuwu, dengan mengusung wisata alam dan budaya.

"Kalau Kimuwu kita ke pasar beli beras, kita maksud lebih yang lebih itu disebut bumbungan, Kimuwu sendiri artinya berkat atau kelebihan," jelas Reinhard.

Selain menunjukkan objek wisata alam yang cukup unik, rupanya Padies Kimuwu ini menyediakan tempat untuk hangout bersama orang terkasih sembari menunggu sunset.

Menu-menu yang disiapkan pun cukup beragam, mulai dari minuman-minuman seperti kopi jahe, teh manis susu, teh Lime dan coklat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement