Jadi Destinasi Super Prioritas, Likupang Hadirkan Spot Wisata Unik

DESTINASI Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara merupakan satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP).

Sejak ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Likupang kini semakin menunjukan destinasi-destinasi wisata tersembunyinya.

Salah satunya soal menikmati sunset dari ketinggian yang menjadi andalan destinasi di Likupang. Di mana, destinasi ini berada di puncak Padies Kimuwu di ketinggian sekitar 2000 kaki dari permukaan laut.

Reinhard sebagai pemilik destinasi Padies Kimuwu mengatakan bahwa destinasi tersebut memiliki makna yang dekat dengan asal usul suku Minahasa.

Likupang hadirkan spot wisata unik. (Foto: Kopong)

"Asal muasal terjadi pemujaan, bukit ini kimuwu dari sini, simbol pasak bumi atau disebut dengan simbol kemakmuran. Artinya kami bercocok tanam dan berladang, jadi simbolnya padi makanya Padies diambil dari kata padi,"ujar Reinhard Yohanes saat ditemui di Padies Kimuwu, di kawasan Manado, Sulawesi Utara, Senin (7/8/2023).

Sedangkan Kimuwu sendiri, Reinhard menjelaskan memiliki arti berupa berkat atau kelebihan. Sehingga dia tak ragu menamakan destinasi wisata Padies Kimuwu, dengan mengusung wisata alam dan budaya.

"Kalau Kimuwu kita ke pasar beli beras, kita maksud lebih yang lebih itu disebut bumbungan, Kimuwu sendiri artinya berkat atau kelebihan," jelas Reinhard.

Selain menunjukkan objek wisata alam yang cukup unik, rupanya Padies Kimuwu ini menyediakan tempat untuk hangout bersama orang terkasih sembari menunggu sunset.

Menu-menu yang disiapkan pun cukup beragam, mulai dari minuman-minuman seperti kopi jahe, teh manis susu, teh Lime dan coklat.