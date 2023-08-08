Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Trisik Kulonprogo Abrasi Parah, Penangkaran Penyu Jadi Prioritas Perhatian

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:01 WIB
Pantai Trisik Kulonprogo Abrasi Parah, Penangkaran Penyu Jadi Prioritas Perhatian
Pantai Trisik, Kulonprogo, DIY (Foto: IG/@dedeh_nursayidah)
A
A
A

PANTAI Trisik di Kulonprogo, DIY kondisinya saat ini sangat menyedihkan. Pasalnya, pantai indah tersebut sudah beberapa tahun terakhir dihantam abrasi parah sehingga mengancam berbagai fasilitas wisata di sana.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dispar DIY), Kurniawan mengatakan, abrasi di Pantai Trisik, Kulonprogo membenarkan jika abrasi ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Alhasil, sejumlah fasilitas pariwisata ikut terancam, termasuk penangkaran penyu.

"Abrasi memang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir," kata Kurniawan saat berbincang dengan MNC Portal.

Menurut dia, saat ini keadaan Pantai Trisik sangat mengkhawatirkan, termasuk keberadaan penangkaran penyu imbas abrasi yang sudah kurang terjadi sekitar 10 meteran dari bibir pantai.

#mce_temp_url#Penangkaran Penyu

Penangkaran penyu di Pantai Trisik (Foto: IG/@sumantri_bambang_priyambodo)

"Ini yang prioritas untuk segera diambil langkah-langkah tindakan seperti apa bersama dengan BKSDA DIY," sambung dia.

Menurut Kurniawan, pemerintah daerah (pemda) dan pihak terkait telah mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak membawa korban dan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik, secara ekologi maupun ekonomi.

"Sebagai langkah awal saat ini sudah dipasang police line (garis polisi) agar pengunjung tidak mendekat terlalu dekat ke pantai," terangnya.

