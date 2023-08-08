Kenapa Jaket Pelampung Tak Boleh Dikembangkan saat Masih di Kabin Pesawat?

BERBAGAI rahasia di balik penerbangan sejatinya diketahui orang awam melalui edukasi. Seperti misalnya rahasia di balik alasan mengapa penumpang tidak boleh mengembangkan jaket pelampung mereka dalam situasi darurat saat pengevakuasian pesawat.

Hal semacam ini perlu diketahui lebih awal agar penumpang tidak panik atau gugup saat mengalami kondisi semacam itu.

Melansir Daily Express, sebuah utas di Reddit menampilkan seorang pramugari yang membeberkan sejumlah rahasia tidak disadari oleh banyak orang. Misalnya saja tentang evakuasi darurat dan jaket pelampung yang dibutuhkan.

Alasan kenapa tidak boleh mengembangkan jaket pelampung saat masih di dalam kabin karena akan menghabiskan banyak ruang saat hendak evakuasi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali.

Alasan sebenarnya yaitu karena bisa menyebabkan penumpang tenggelam apabila pesawat yang ditumpanginya itu masuk ke dalam air.

"Jangan mengembangkan jaket pelampung Anda jika terjadi kecelakaan sampai Anda meninggalkan pesawat. Jika pesawat tenggelam dan Anda mengembangkannya, Anda akan ikut tenggalam sebelum keluar dari pesawat," jelas pramugari yang tak disebut identitasnya itu.

Jika pesawat terisi air, penumpang yang lebih dahulu memilih mengembangkan jaket pelampungnya tentu saja tidak bisa keluar dari pintu saat mengapung di dalam pesawat.

"Orang-orang panik dan ingin mengembangkannya begitu mereka memakai jaket pelampung, tetapi itu malah mengacaukan dirinya sendiri."