Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perkuat Kolaborasi Komunitas Lewat Java Camp 2023, Sandiaga: Sinergi Kunci Kemajuan Pariwisata

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:31 WIB
Perkuat Kolaborasi Komunitas Lewat Java Camp 2023, Sandiaga: Sinergi Kunci Kemajuan Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno menyapa peserta Workshop Kreatif dan Ngobrol Parekraf pada Java Camp 2023 (Foto: website Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong kolaborasi lintas komunitas agar lebih diperkuat guna mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia melalui acara Java Camp 2023 yang digelar di Desa Wisata Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan Java Camp 2023 tersebut diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Generasi Pesona Indonesia (GenPI) sebagai upaya memperkuat jaringan komunitas di berbagai daerah dan meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan unsur pentahelix pariwisata, khususnya komunitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandiaga menjelaskan, acara merupakan momentum berkarya bagi semua peserta yang hadir untuk berbagi ide kreatif, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan menciptakan peluang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Dalam Java Camp 2023, kami ingin mendorong kolaborasi antara berbagai komunitas di seluruh Indonesia serta masyarakat setempat, UMKM, dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam membuka peluang usaha serta membuka lapangan kerja seluas luasnya,” ujar Sandiaga, seperti dikutip dari laman Kemenparekraf.

Peserta Java Camp 2023

(Foto: Dok. Kemenparekraf)

Sekadar informasi, Java Camp 2023 mempertemukan 35 komunitas untuk bertukar informasi antar komunitas yang berada di Pulau jawa, bersilaturahmi antar komunitas, dan kegiatan ini juga mengeksplorasi beberapa desa wisata yang memamerkan beragam produk UMKM hasil dari desa tersebut. Kemudian perwakilan komunitas diberikan workshop dan diajak membuat konten bersama terkait keindahan alam desa dan produk UMKM.

Java Camp 2023 telah digelar pada 4-6 Agustus 2023 lalu dengan beberapa agenda seperti community talk, famtrip, dan explore desa wisata, workshop kreatif dan ngobrol parekraf, serta outbound dan capacity building bagi para peserta.

"Acara Java Camp 2023 menjadi bukti konkret kolaborasi antara GenPI dengan Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi. Kolaborasi ini berhasil menciptakan momen berharga yang mempertemukan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia. Mari bersama-sama melaksanakan Java Camp 2023 sebagai langkah awal menuju kesuksesan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kolaborasi, inovasi, dan adaptasi," tutup Sandiaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement