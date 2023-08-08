Perkuat Kolaborasi Komunitas Lewat Java Camp 2023, Sandiaga: Sinergi Kunci Kemajuan Pariwisata

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong kolaborasi lintas komunitas agar lebih diperkuat guna mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia melalui acara Java Camp 2023 yang digelar di Desa Wisata Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan Java Camp 2023 tersebut diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Generasi Pesona Indonesia (GenPI) sebagai upaya memperkuat jaringan komunitas di berbagai daerah dan meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan unsur pentahelix pariwisata, khususnya komunitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandiaga menjelaskan, acara merupakan momentum berkarya bagi semua peserta yang hadir untuk berbagi ide kreatif, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan menciptakan peluang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Dalam Java Camp 2023, kami ingin mendorong kolaborasi antara berbagai komunitas di seluruh Indonesia serta masyarakat setempat, UMKM, dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam membuka peluang usaha serta membuka lapangan kerja seluas luasnya,” ujar Sandiaga, seperti dikutip dari laman Kemenparekraf.

(Foto: Dok. Kemenparekraf)

Sekadar informasi, Java Camp 2023 mempertemukan 35 komunitas untuk bertukar informasi antar komunitas yang berada di Pulau jawa, bersilaturahmi antar komunitas, dan kegiatan ini juga mengeksplorasi beberapa desa wisata yang memamerkan beragam produk UMKM hasil dari desa tersebut. Kemudian perwakilan komunitas diberikan workshop dan diajak membuat konten bersama terkait keindahan alam desa dan produk UMKM.

Java Camp 2023 telah digelar pada 4-6 Agustus 2023 lalu dengan beberapa agenda seperti community talk, famtrip, dan explore desa wisata, workshop kreatif dan ngobrol parekraf, serta outbound dan capacity building bagi para peserta.

"Acara Java Camp 2023 menjadi bukti konkret kolaborasi antara GenPI dengan Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi. Kolaborasi ini berhasil menciptakan momen berharga yang mempertemukan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia. Mari bersama-sama melaksanakan Java Camp 2023 sebagai langkah awal menuju kesuksesan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kolaborasi, inovasi, dan adaptasi," tutup Sandiaga.