Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gagahnya Sandiaga Uno Naik Kereta Kencana, Disambut Sholawatan di Desa Wisata Astana Cirebon

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:30 WIB
Gagahnya Sandiaga Uno Naik Kereta Kencana, Disambut Sholawatan di Desa Wisata Astana Cirebon
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno sambangi Desa Wisata Religi Astana di Cirebon, Jawa Barat (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Religi Astana, di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sandiaga mendapat sambutan hangat dari warga Cirebon khususnya di Desa Wisata Religi Astana.

Sejak turun mobil, mantan Wagub DKI Jakarta itu disambut dan dipersilakan menaiki kereta kencana sejauh 200 meter untuk menyapa warga yang sudah lama menunggu dari jalan masuk hingga pintu gerbang Makam Sunan Gunung Jati.

Menparekraf Sandiaga Uno

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)

“Sepertinya naik kereta kencana mesti menjadi standar pelayanan di sini. Karena sensasinya lain daripada yang lain. Mungkin bisa dijadikan paket untuk wisatawan menaiki kereta kencana,” kata Sandiaga saat menaiki kereta kencana di Desa Wisata Religi Astana, Cirebon, seperti dikutip dari website Kemeparekraf.

Usai diarak menggunakan kereta kencana, Sandiaga menyempatkan diri berdialog dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Wisata Religi Astana dan mengunjungi stand para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Karena kita bisa melihat dari atas kereta itu jadi pengalaman yang menarik. Apalagi disambut sholawatan sehingga dapat keberkahan juga. Saya merekomendasi wisatawan bisa naik kereta kencana juga sesudahnya disambut dengan berbagai macam kuliner di sini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement