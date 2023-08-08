Gagahnya Sandiaga Uno Naik Kereta Kencana, Disambut Sholawatan di Desa Wisata Astana Cirebon

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Religi Astana, di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sandiaga mendapat sambutan hangat dari warga Cirebon khususnya di Desa Wisata Religi Astana.

Sejak turun mobil, mantan Wagub DKI Jakarta itu disambut dan dipersilakan menaiki kereta kencana sejauh 200 meter untuk menyapa warga yang sudah lama menunggu dari jalan masuk hingga pintu gerbang Makam Sunan Gunung Jati.

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)

“Sepertinya naik kereta kencana mesti menjadi standar pelayanan di sini. Karena sensasinya lain daripada yang lain. Mungkin bisa dijadikan paket untuk wisatawan menaiki kereta kencana,” kata Sandiaga saat menaiki kereta kencana di Desa Wisata Religi Astana, Cirebon, seperti dikutip dari website Kemeparekraf.

Usai diarak menggunakan kereta kencana, Sandiaga menyempatkan diri berdialog dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Wisata Religi Astana dan mengunjungi stand para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Karena kita bisa melihat dari atas kereta itu jadi pengalaman yang menarik. Apalagi disambut sholawatan sehingga dapat keberkahan juga. Saya merekomendasi wisatawan bisa naik kereta kencana juga sesudahnya disambut dengan berbagai macam kuliner di sini,” ujarnya.