Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Makam Sunan Gunung Jati di Desa Wisata Astana, Sandiaga: Wisata Cirebon Sangat Komplet

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:59 WIB
Sambangi Makam Sunan Gunung Jati di Desa Wisata Astana, Sandiaga: Wisata Cirebon Sangat Komplet
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menilai Kabupaten Cirebon memiliki destinasi wisata yang lengkap.

Sebab, wisatawan yang datang ke Cirebon dapat menikmati berbagai wisata, seperti wisata alam, kuliner, wisata belanja, wisata sejarah dan lainnya.

"Tempat wisata di Kabupaten Cirebon ini, sangat komplet," kata Sandiaga dalam kunjungan ke Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Ia berjanji akan mendesain pola perjalanan wisata, dengan dilengkapi beberapa produk wisata yang berkelas dunia di Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut menurutnya, dilakukan guna mendongkrak banyaknya wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke desa wisata itu.

Menparekraf Sandiaga Uno

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)

"Tadi juga di sini (Komplek Makam Sunan Gunung Jati), ada wisatawan dari Malaysia dan Singapura," sambungnya.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga memuji Desa Astana, sebagai desa yang masuk kategori 75 desa wisata terbaik di Indonesia.

Sandiaga bilang, jika banyak hal yang menarik dan menonjol di lokasi wisata religi di Desa Astana, tepatnya di Makam Sunan Gunung Jati ini.

Selain Komplek Makam Sunan Gunung Jati, Sandiaga melihat banyak hal menarik yang bisa ditemukan di Komplek Astana Gunung Jati tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement