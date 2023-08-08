Sambangi Makam Sunan Gunung Jati di Desa Wisata Astana, Sandiaga: Wisata Cirebon Sangat Komplet

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menilai Kabupaten Cirebon memiliki destinasi wisata yang lengkap.

Sebab, wisatawan yang datang ke Cirebon dapat menikmati berbagai wisata, seperti wisata alam, kuliner, wisata belanja, wisata sejarah dan lainnya.

"Tempat wisata di Kabupaten Cirebon ini, sangat komplet," kata Sandiaga dalam kunjungan ke Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Ia berjanji akan mendesain pola perjalanan wisata, dengan dilengkapi beberapa produk wisata yang berkelas dunia di Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut menurutnya, dilakukan guna mendongkrak banyaknya wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke desa wisata itu.

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)

"Tadi juga di sini (Komplek Makam Sunan Gunung Jati), ada wisatawan dari Malaysia dan Singapura," sambungnya.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga memuji Desa Astana, sebagai desa yang masuk kategori 75 desa wisata terbaik di Indonesia.

Sandiaga bilang, jika banyak hal yang menarik dan menonjol di lokasi wisata religi di Desa Astana, tepatnya di Makam Sunan Gunung Jati ini.

Selain Komplek Makam Sunan Gunung Jati, Sandiaga melihat banyak hal menarik yang bisa ditemukan di Komplek Astana Gunung Jati tersebut.