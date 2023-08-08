5 Rekomendasi Tempat Makan Sate Padang di Jakarta, Dijamin Lamak Bana!

SATE Padang adalah salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang disukai banyak orang karena rasanya yang otentik nan Lezat.

Sate ini biasanya menggunakan daging sapi yang biasanya dicampur dengan bagian lidah dan jantung sapi, lalu dibakar dan disajikan dengan kuah kuning kental di atasnya.

Kuliner ini mudah ditemui di setiap sudut kota Jakarta, jadi setiap orang yang ingin makan sate Padang tidak perlu lagi pergi jauh ke Sumatera Barat.

Inilah rekomendasi tempat makan sate Padang di Jakarta yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (9/8/2023).

Sate padang Ajo Ramon yang terkenal lezat. (Foto: Instagram)

Sate Padang Ajo Ramon

Sate Padang Ajo Ramon dapat Anda temukan di Jl. Cikarang No.37, Petogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ciri khas sate di tempat ini memiliki jenis kuah yang bewarna kecokelatan dan biasanya disebut kuah khas Sate Padang Pariaman. Tempat makan ini buka dari jam 16.30 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

Jika anda ingin mencoba varian sate lainya selain daging, tenang saja. Disini anda dapat menemukan jenis sate lidah, jantung, usus, dengan siraman kuah gurih yang kental dan harga yang masih worth it dengan citarasa yang didapatkan.

Sate Padang Mak Adjat

Sate Padang Mak Adjat menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk dinikmati para kuliner legendaris di kota ini.

Berjualan sejak tahun 1960, masih tetap menjadi tempat favorit di kalangan para pecinta kuliner khususnya pecinta sate Padang. Citarasa yang dihasilkan sangat menggugah selera sehingga membuat makanan ini menjadi lebih sedap.

Tempat ini berlokasi di Jl. Gunung Sahari, No.30, Kemayoran, Jakarta, dekat dengan area Pintu Besi Pasar Baru. Tempat ini banyak dikunjungi para kawula muda karena harganya relatif terjangkau. Harga untuk seporsi sate Padang senilai Rp42ribu.

Sate Padang Murni Cikini

Rekomendasi tempat selanjutnya ialah Sate Padang Cikini, selain wilayah Cikini yang cukup terkenal di wilayah Jakarta, ternyata terdapat sebuah tempat makan sate Padang yang enak.

Berlokasi di Jl. Cikini Raya No.117, Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini menyajikan sate Padang dengan bumbu yang meresap ke dalam sehingga memiliki tekstur daging yang empuk.

Harga untuk seporsi sate Padang ini sekitar Rp28 ribu. Berisi 10 tusuk sate dengan kuah yang super enak. Tempat ini buka dari pukul 17.00 WIB – 00.00 WIB.