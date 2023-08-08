16 Tempat Nongkrong Seru di Sekitar UI, Kampus Terbaik di Indonesia

Tamelo Atap Cafe di Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. (Instagram @tamelo_atapcafe)

SEDIKITNYA ada 16 tempat nongkrong di sekitar kampus Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat. Nuansanya bagus, syahdu, dan ramah kantong mahasiswa.

UI merupakan perguruan tinggi terbaik dan paling prestisius di Indonesia. Pastinya yang kuliah-kuliah di UI adalah mahasiswa pilihan, karena itulah tempat nongkrong di sekitaran kampus ini juga recomended.

Tempat nongkrong di sekitaran UI tidak hanya cocok untuk hangout, mengerjakan tugas-tugas kampus, dan meeting.

Berikut 16 tempat nongkrong sekitar UI

1. Kantin Balsem atau Takor

Kantin Balsem atau Balik Semak sangat legendaris di UI. Terletak di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), kafetaria ini juga dikenal dengan nama Takor alias Taman Korea.

Ada beragam menu dan minuman yang bisa dipesan di Balsem. Pembayarannya bisa dilakukan tunai maupun digital.

Kantin Balsem UI

2. Kantek

Kantek alias Kantin Teknik berada di lingkungan Fakultas Teknik UI dengan kenyamanan dan menu makanan berlimpah, maka kantinnya ramai setiap hari.

3. Kancil

Kancil alias Kantin Cikologi (Psikologi) merupakan lokasi nongkrong yang kerap dikunjungi mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP UI.

4. Kansas

Kansas alias Kantin Sastra berada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI.

Kantin Kansas UI (anakui.com)

5. Kopi Kotak

Kopi Kotak merupakan kafe di dekat Stasiun Universitas Indonesia. Ada rooftop buat pengunjung nongkrong sambil menikmati pemandangan. Pengunjung dimanjakan juga dengan live musik.

6. Javaroma Cafe

Javaroma Cafe berada di lantai 1 Perpustakaan Pusat UI. Sangat diminati mahasiwa untuk nongkrong atau mengerjakan tugas.