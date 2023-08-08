Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Rice Bowl Batok Kelapa di Bali, Aroma Harum Makanannya Menggugah Selera

Indira Arri , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:06 WIB
Menikmati Rice Bowl Batok Kelapa di Bali, Aroma Harum Makanannya Menggugah Selera
Rice Bowl batok kepala yang menggugah selera. (Foto: Indira)
A
A
A

MENIKMATI kuliner kekinian tetapi dikemas dengan konsep tradisional, tentu saja ini bisa memberikan sensasi berbeda yang mengunggah selera makan.

Tidak hanya kemasan menu makanan saja yang tradisional, suasana dan tempatnya pun menggambarkan suasana pedesaan tempo dulu.

Bersantai di bawah pepohonan rindang membuat siapapun akan tenang dan damai. Terlebih suasananya hening dan sepi, seperti di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk pikuk kota dan suara bising kendaraan.

Rice Bowl dari batok kelapa. (Foto: Indira)

Rice Bowl dari batok kelapa. (Foto: Indira)

Konsep inilah yang sengaja dihadirkan oleh pengelola warung di kawasan Kesiman, Denpasar, Bali. Konsep desa dengan memanfaatkan bangunan lawas dan pepohonan asem yang menambah kesan asri.

