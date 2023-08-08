3 Tips Sukses Berbisnis Kuliner, Raih Keuntungan Sampai Puluhan Juta

TIPS sukses menjalankan bisnis kuliner bisa menjadi pedoman, sebelum benar-benar memulai bisnis. Hal ini berguna agar bisa mengetahui terlebih dahulu rintangan yang akan dihadapi di kemudian hari serta cara menghadapinya.

Wilda, pemilik usaha dessert Inikek menjadi salah satu contoh pengusaha kuliner yang sukses. Dirinya telah berhasil melewati halangan dan rintangan dalam berbisnis. Kini, bisnisnya berhasil meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulannya.

Untuk itu, kali ini dalam tayangan iNews Morning Update, Wilda blak-blakan membagikan beberapa tips sukses menjalankan bisnis kuliner yang bisa langsung diterapkan untuk para pebisnis pemula.

1. Konsistensi : Menurut Wilda, jika ingin usahanya maju kita perlu konsistensi dalam menjalankannya. Sebab, keberhasilan tidak akan datang dalam sekejap mata. Ada proses yang harus dijalani terlebih dahulu. Proses ini pun tidak selamanya berjalan mulus, terkadang kita akan menghadapi kesulitan. Namun, harus tetap harus konsisten menjalankan bisnisnya, jangan menyerah di tengah jalan saat menemukan kesulitan.

"Aku ngebangun bisnis dari 2016 dan sampai saat ini masih naik turun. Kalau ngejalanin suatu usaha, konsisten sih sudah paling penting. Terus ingat lagi tujuan awal buka usaha apa supaya tidak mudah menyerah," kata Wilda saat ditemui di acara Morning Update di iNews Tower, Selasa (8/8/2023).

2. Terima saran: Dalam menjalankan bisnis, mendapat kritikan dan saran adalah hal yang wajar. Sebagai pelaku bisnis, tentu kita tidak boleh terpuruk kala mendengarkan kritikan dan saran. Jadikan dua hal tersebut sebagai dorongan untuk membangun bisnis menjadi lebih baik.

"Kalau ada positifnya terima, yang negatifnya ya sudah biarkan nanti juga lewat gitu," tutur Wilda.