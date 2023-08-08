Terlalu Doyan, Hetty Koes Endang Bisa Minum Kopi Sampai 12 Gelas Sehari

MINUMAN kopi memang jadi salah satu jenis minuman favorit dari banyak orang, tua muda, pria dan wanita begitu menggemari minuman kopi yang kerap dijadikan sebagian orang sebagai ‘bensin’ untuk beraktivitas sehari-hari.

Tak terkecuali penyanyi senior papan atas, Hetty Koes Endang yang juga merupakan salah satu penggemar berat minuman kopi. Siapa sangka, meski sudah berusia 66 tahun alias sudah lanjut usia, ia masih hobi mengonsumsi minuman berkafein tersebut.

Diungkap pelantun lagu Aduh Manis tersebut, ia memang sangat doyan minum kopi dan seolah tak bisa menggantikannya dengan minuman lain.

“Enggak tahu juga ya (kenapa suka kopi), jadi kalau dibeliin kopi itu kayak minum air putih saja,” ungkap Hetty, saat ditemui awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Freepik)

Terlalu suka minum kopi, penyanyi yang langganan menjadi juri ajang mencari bakat itu mengungkap dirinya bahkan bisa meminum kopi hingga 12 gelas dalam sehari.