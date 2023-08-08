Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Terlalu Doyan, Hetty Koes Endang Bisa Minum Kopi Sampai 12 Gelas Sehari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |23:30 WIB
Terlalu Doyan, Hetty Koes Endang Bisa Minum Kopi Sampai 12 Gelas Sehari
Hetty Koes Endang penggemar berat kopi, (Foto: MPI/ Aldi Chandra)
A
A
A

MINUMAN kopi memang jadi salah satu jenis minuman favorit dari banyak orang, tua muda, pria dan wanita begitu menggemari minuman kopi yang kerap dijadikan sebagian orang sebagai ‘bensin’ untuk beraktivitas sehari-hari.

Tak terkecuali penyanyi senior papan atas, Hetty Koes Endang yang juga merupakan salah satu penggemar berat minuman kopi. Siapa sangka, meski sudah berusia 66 tahun alias sudah lanjut usia, ia masih hobi mengonsumsi minuman berkafein tersebut.

Diungkap pelantun lagu Aduh Manis tersebut, ia memang sangat doyan minum kopi dan seolah tak bisa menggantikannya dengan minuman lain.

“Enggak tahu juga ya (kenapa suka kopi), jadi kalau dibeliin kopi itu kayak minum air putih saja,” ungkap Hetty, saat ditemui awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Freepik) 

Terlalu suka minum kopi, penyanyi yang langganan menjadi juri ajang mencari bakat itu mengungkap dirinya bahkan bisa meminum kopi hingga 12 gelas dalam sehari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021236/konsumsi-micin-hingga-kopi-bisa-picu-migrain-ini-faktanya-B0SAFu07ii.jpg
Konsumsi Micin hingga Kopi Bisa Picu Migrain? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/298/2973710/viral-kopi-latte-rasa-daging-babi-di-china-berani-coba-oyDXfkx8jF.jpg
Viral Kopi Latte Rasa Daging Babi di China, Berani Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/298/2954435/5-manfaat-kopi-robusta-untuk-kesehatan-jb9gj6mVD6.jpg
5 Manfaat Kopi Robusta untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/298/2939371/5-rempah-rempah-di-dapur-yang-bikin-kopi-tambah-nikmat-dijamin-nagih-1dgE8d8Ku0.jpg
5 Rempah-rempah di Dapur yang Bikin Kopi Tambah Nikmat, Dijamin Nagih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/298/2908076/tips-menyimpan-biji-kopi-terbaik-di-rumah-ala-dale-harris-iHTqqg7utK.jpg
Tips Menyimpan Biji Kopi Terbaik di Rumah ala Dale Harris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement