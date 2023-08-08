Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Selain Wagyu, Jenis Daging Ini Tak Kalah Lezat Dijadikan Steak

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:45 WIB
Selain Wagyu, Jenis Daging Ini Tak Kalah Lezat Dijadikan Steak
Selain Wagyu daging sapi hitam juga lezat dijadikan steak (Foto: Novie/MPI)
SELAMA ini daging wagyu digadang-gadang sebagai daging terbaik untuk diolah jadi steak. Namun ternyata ada jenis lainnya, yakni sapi black angus atau daging sapi hitam yang ternyata kualitas dan rasanya tidak kalah lezat.

Tahukah Anda, sapi black angus merupakan jenis sapi hitam yang berasal dari daerah pedalaman dataran tinggi atau pegunungan di Skotlandia. Perawatannya khusus, hampir serupa dengan daging sapi wagyu.

Daging Steak

"Sapi black angus ini diternak secara khusus, makanan atau pangannya diberikan biji-bijian," kata Executive Chef SALT & SIZZLE resto dari Sepuluh Sepuluh Group, Andita Biantoro di bilangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, biji-bijian sebagai pakan ternaknya yang menghasilkan daging black angus berkualitas baik. Teksturnya lembut, dan cocok diolah menjadi hidangan lezat seperti steak.

Daging Steak

Namun sementara ini, masih belum banyak restoran yang menggunakan jenis black angus, tapi masih didominasi oleh wagyu. Berbeda dengan restoran lainnya, Chef Andita menyediakan menu spesial di restonya yaitu menggunakan daging sapi black angus.

