10 Makanan Korea Enak Tapi Kurang Sehat, Ada Sundae hingga Dakbal

SEIRING dengan kepopulerannya, sekarang berbagai jenis makanan Korea bisa sangat mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Baik penjual makanan Korea di pinggir jalan, hingga aneka restoran masakan Korea.

Namun, tahukah Anda ternyata beberapa makanan populer asal negeri ginseng tersebut dikatakan justru kurang sehat untuk tubuh. Berikut Okezone rangkumkan beberapa makanan Korea yang kurang sehat untuk tubuh, dikutip dari Soompi, Selasa (8/82023)

1. Sundae: Terbuat dari usus sapi atau babi yang bentuknya mirip dengan sosis. Nantinya, usus tersebut akan diisi dengan mie, jelai, darah babi, daun bawang, serta bumbu-bumbu lainnya. Di negeri asalnya, Sundae gampang ditemukan di pinggir jalan dan orang-orang biasa memakannya bersama tteokbokki.

2. Odeng: Makanan paling populer dari negeri ginseng yang sering dijumpai di pinggir-pinggir jalanan Korea. Odeng merupakan sejenis otak-otak yang dibuat dengan bentuk memanjang dan disajikan dengan kuah sup. Di Korea, makanan ini juga dianggap sebagai kue ikan atau sosis ikan. Ada juga yang menyebutnya sebagai bola ikan.

3. Tteokbokki: Jadi makanan ringan asal Korea yang populer, bahkan disukai orang-orang di Indonesia. Makanan satu ini terbuat dari kue beras, daging, telur, dan bumbu-bumbu lain. Biasanya, Tteokbokki disertai saus pedas khas Korea yang disebut gochujang. Menariknya, dahulu Tteokbokki adalah hidangan yang ditumis dengan kecap dan daging sapi.

