HOME WOMEN FASHION

Maria Vania Tampil Hot Pakai Crop Top Pamer Ketiak Mulus, Bikin Lelaki Auto Zoom!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |01:00 WIB
Maria Vania Tampil Hot Pakai Crop Top Pamer Ketiak Mulus, Bikin Lelaki Auto Zoom!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
A
A
A

PENAMPILAN Maria Vania selalu dinantikan di media sosial. Sebab dia memakai pakaian yang seksi hingga menjadi pusat perhatian para pria.

Seperti pada postingan terbarunya, presenter cantik ini mengunggah foto dirinya saat duduk santai di kursi panjang warna biru. Dia tampil seksi dalam balutan crop top dengan aksen tali warna teracota.

Maria Vania

Maria Vania juga menambahkan blue jeans dengan belt hitam dari brand Louis Vuitton dan membawa sling bag coklat merk Hermes. Dia pose duduk sambil ngebenerin rambutnya.

"Me again," tulis Maria Vania dalam keterangan foto seperti dikutp dari Instagram @maria_vania, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
