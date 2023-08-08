Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Ganteng Hwang Minhyun yang Akan Gelar Mini Konser di Jakarta

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:01 WIB
5 Potret Ganteng Hwang Minhyun yang Akan Gelar Mini Konser di Jakarta
Hwang Min Hyun (Foto: Instagram/@optimushwang)
A
A
A

HWANG Min Hyun baru-baru ini mengumumkan akan menggelar mini konser di Jakarta. Hal ini membuatnya menjadi salah satu penyanyi sekaligus bintang asal Korea yang gelar mini konser di Jakarta.

Bintang sekaligus penyanyi asal Korea tersebut mengumumkan akan melaksanakan mini konser di enam negara, termasuk Indonesia. Konser mini bertajuk “The 2023 Hwang Min Hyun Mini Concert Unveil” akan digelar pertama kali di Seoul, Korea Selatan pada 4 Agustus 2023. Untuk konser yang diadakan di jakarta sendiri akan dilaksanakan pada 19 Agustus 2023 di The Kasablanka Hall.

Dirangkum dari Instagram dari @optimushwang, Selasa (8/8/2023), berikut 5 Potret Hwang Min Hyun yang akan gelar mini konser di Jakarta, 

1. Elegan dengan Jas Hitam 

Hwang Min Hyun

Hwang Minhyun membuat fans pangling lantaran tampil elegan dengan menggenakan OOTD serba hitam. Dia berpose candid sembari memainkan piano yang membuat terlihat semakin ganteng. 

2. Jas Grey

Hwang Min Hyun

Berikutnya ada Hwang Min Hyun kembali berpose candid bersandar di tembok. Hwang tampil dengan gaya formal mengenakan jas berwarna abu-abu. Tak hanya keren, Hwang terlihat semakin gantenn dan elegan dengan tampilan formal. 

3. Varsity Jacket

Hwang Min Hyun

Kali ini Hwang tampil dengan gaya yang stylish mengenakan jaket Varsity. Dia memadukannya outfit jaket tersebut dengan celana jeans ala-ala anak gaul yang membuatnya makin terlihat modis. 

Halaman:
1 2
      
