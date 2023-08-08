Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Olahraga ke Gym, JLo Jinjing Tas Hermes Rp3 Milyar

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:30 WIB
Olahraga ke Gym, JLo Jinjing Tas Hermes Rp3 Milyar
Jennifer Lopez, (Foto: Mario Anzouni/Reuters)
A
A
A

BUKAN Jennifer Lopez namanya jika gaya penampilannya tak mewah dan serba bling-bling. Bukan hanya di atas panggung saat beraksi sebagai penyanyi, atau pun di layar lebar sebagai aktris.

Dalam keseharian pun, JLo selalu tampil mewah. Contohnya kali ini ia kedapatan menjinjing salah satu koleksi tas mewahnya saat berolahraga di salah satu gym di Hamptons. Dalam foto-foto yang beredar, Jlo terlihat memadukan setelan busana sporty olahraganya dengan tas mewah keluaran rumah mode Hermes.

Dikutip dari Page Six, Selasa (8/8/2023) pelantun I’m Real dan Let's Get Loud tersebut memasangkan busana activewearnya, sweatshirt model crop dan celana legging Dip Dye dari Niyama Sol’s dan sepasang sepatu sneaker putihnya bersama tas Hermès jenis Himalayan Birkin yang super langka.

 

(Foto: Matt Agudo / SplashNews) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/194/3028876/erina_gudono-Jg7B_large.jpg
Harga Sandal Hermes Erina Gudono di Ngunduh Mantu Beby Tsabina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/194/3019614/new-york-jadi-pilihan-hermes-untuk-adakan-peragaan-busana-as-yang-pertama-wTxE4xN10r.jpg
New York Jadi Pilihan Hermes untuk Adakan Peragaan Busana AS yang Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/194/3013365/potret-istri-pangeran-mateen-jinjing-tas-hermes-rp3-miliar-netizen-the-real-mantu-sultan-Od3hgIv0mG.jpg
Potret Istri Pangeran Mateen Jinjing Tas Hermes Rp3 Miliar, Netizen: The Real Mantu Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/194/3003979/berapa-kira-kira-harga-tas-hermes-yang-dirobek-pria-wni-karena-ogah-dikenai-pajak-bea-cukai-WT6EBEhDoD.jpg
Berapa Kira-kira Harga Tas Hermes yang Dirobek Pria WNI karena Ogah Dikenai Pajak Bea Cukai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002692/potret-gaya-jennifer-lopez-tenteng-tas-hermes-birkin-rp8-miliar-P5gtXh0xHd.jpg
Potret Gaya Jennifer Lopez Tenteng Tas Hermes Birkin Rp8 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/194/2987295/hermes-digugat-gara-gara-jual-tas-birkin-secara-eksklusif-6v2xUpRLPN.jpg
Hermes Digugat Gara-Gara Jual Tas Birkin secara Eksklusif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement