Olahraga ke Gym, JLo Jinjing Tas Hermes Rp3 Milyar

BUKAN Jennifer Lopez namanya jika gaya penampilannya tak mewah dan serba bling-bling. Bukan hanya di atas panggung saat beraksi sebagai penyanyi, atau pun di layar lebar sebagai aktris.

Dalam keseharian pun, JLo selalu tampil mewah. Contohnya kali ini ia kedapatan menjinjing salah satu koleksi tas mewahnya saat berolahraga di salah satu gym di Hamptons. Dalam foto-foto yang beredar, Jlo terlihat memadukan setelan busana sporty olahraganya dengan tas mewah keluaran rumah mode Hermes.

Dikutip dari Page Six, Selasa (8/8/2023) pelantun I’m Real dan Let's Get Loud tersebut memasangkan busana activewearnya, sweatshirt model crop dan celana legging Dip Dye dari Niyama Sol’s dan sepasang sepatu sneaker putihnya bersama tas Hermès jenis Himalayan Birkin yang super langka.

(Foto: Matt Agudo / SplashNews)