HOME WOMEN FASHION

5 Visual Transformasi Sophia Latjuba, Makin Menawan di Usia 53 Tahun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:32 WIB
5 Visual Transformasi Sophia Latjuba, Makin Menawan di Usia 53 Tahun
Potret transformasi Sophia Latjuba, (Foto: Instagram @Sophia_latjuba88)
SOPHIA Latjuba hari ini tengah berbahagia, merayakan momen pertambahan usianya. Ya, ibu dari Eva Celia tersebut tengah berulang tahun yang ke-53 tahun.

Walaupun sudah berusia 53 tahun, tak dipungkiri Sophia Latjuba tetap terlihat menawan dan bugar. Saking awet mudanya, Sophia yang memang dikenal sebagai satu artis Indonesia yang awet muda kerap disebut sebagai hot mommy.

Tetap cantik dan awet muda di usia sudah kepala 5, nyatanya memang sejak kecil, remaja hingga dewasa pun kecantikan akan Sophia Latjuba memang sudah nyata dan tak pernah pudar. Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @sophia_latjuba88, Selasa (8/8/2023), berikut lima potret transformasi Sophia Latjuba yang makin menawan di usia 53 tahun.

1. Cantik dari kecil: Memiliki darah blasteran Indonesia-Jerman dari kedua orang tuanya, ayah berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia dan sang ibu berasal dari Jerman. Sophia yang lahir di Berlin Barat pada 8 Agustus 1970 memang dianugerahi wajah cantik sedari kecil.

 

 BACA JUGA:

2. Mulai jadi model: Dengan paras cantiknya, membuat Sophia Latjuba punya bekal untuk terjun ke dunia model sejak remaja. Dirinya mendapatkan tawaran menjadi model kala sedang berlibur sekolah. Kala itu dirinya langsung menjadi model majalah Kartini.

1 2
      
