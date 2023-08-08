6 Potret Atelt Voli Cantik Liudmyla Osachuk, Senyum Manisnya Bikin Terngiang-ngiang

ATLET cantik Liudmyla Osachuk merupakan pemain voli asal Ukraina. Perempuan kelahiran April 1997 itu memiliki posisi outside hitter dan menjadi salah satu pendulang poin di Timnas.

Memiliki tinggi 199 cm, perempuan yang bergabung di tim voli Volyn-Universytet-Odush dari 2017/18 hingga 2021/22 ini sudah mendulang berbagai prestasi. Salah satunya, adalah best outside hitter pada Superliga 2016/17.

Nah, selain prestasinya yang menonjol, penampilannya pun juga tidak kalah mencuri perhatian. Nah, berikut potret Liudmyla Osachuk di luar lapangan, seperti dilansir dari Instagram @ludochka_osachuk.

Long Dress Hitam

Dalam foto ini Liudmyla Osachuk menggunakan dress hitam panjang dengan aksen ikat pinggang putih. Bergaya menopang dagu, Liudmyla memilih menggerai rambut putihnya, dengan topi hitam menghias penampilannya.

Pamer Perut

Sebagai atlet voli, tentu saja Liudmyla memiliki bentuk tubuh tubuh atletis. Dia pun memperlihatkan tubuh atletisnya ini dengan perut kota-kotaknya. Bergaya pamer ketiak, Liudmyla nampak keren dengan crop top putih dipadu dengan blue jeans.