5 Potret Sophia Latjuba yang Ulang Tahun Ke-53 Tetap Hot dan Awet Muda

ARTIS cantik Sophia Latjuba merayakan ulang tahun ke-53 hari ini, Selasa (8/8/2023). Bertambah usia, pesona kecantikan Sophia Latjuba seperti tak lekang oleh waktu.

Sophia tetap terlihat awet muda hingga sering disebut oleh netizen sebagai vampir yang tak menua. Bahkan, Sophia Latjuba tetap terlihat seksi dan menggoda di usia setengah abad.

Penasaran bagaimana potret menggoda sosok Sophia Latjuba yang tetap hot di usia 53 tahun? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @sophia_latjuba88, Selasa (8/8/2023).

1. Pamer Body Goals





Sophia Latjuba tak cuma terkenal kerena parasnya yang cantik, tapi juga bentuk tubuhnya yang begitu ideal. Bahkan, di usianya yang sudah lebih dari setengah abad, wanita berparas bule ini selalu menjaga bentuk tubuhnya.

Tak heran, di potret ini Sophia begitu memesona memerlihatkan potret tubuh indahnya dalam balutan long dress ketat berwarna peach. Gak jarang banyak netizen iri dan menyebut Sophia Latjuba memiliki body goals impian kaum hawa.

2. Menggoda dengan Bralette Putih





Potret lainnya kembali menampilkan sosok Sophia yang tampil menggoda. Lihat saja, pose kecenya ini begitu memesona ditambah dengan bralette putih yang ia kenakan.

Potret ini memerlihatkan lekuk tubuh Sophia dan perutnya yang rata. Senyuman ibu dua anak ini juga makin mempermanis pose indahnya.

3. Padukan Swimsuit dengan Blazer





Tak kalah hot, potret Sophia Latjuba yang satu ini juga sukses bikin netizen iri. Nampak ia berpose mengenakan busana model swimsuit berwarna hitam yang dipadukan dengan blazer berwarna pink fuchsia.

Perpaduan busana Sophia Latjuba ini makin memberi kesana ‘badai’ pada penampilannya. Gak heran banyak netizen terpesona sekaligus pangling dengan kecantikannya.