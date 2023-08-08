Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Sophia Latjuba yang Ulang Tahun Ke-53 Tetap Hot dan Awet Muda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:00 WIB
5 Potret Sophia Latjuba yang Ulang Tahun Ke-53 Tetap Hot dan Awet Muda
Sophia Latjuba (Foto : Instagram/@sophia_latjuba88)
A
A
A

ARTIS cantik Sophia Latjuba merayakan ulang tahun ke-53 hari ini, Selasa (8/8/2023). Bertambah usia, pesona kecantikan Sophia Latjuba seperti tak lekang oleh waktu. 

Sophia tetap terlihat awet muda hingga sering disebut oleh netizen sebagai vampir yang tak menua. Bahkan, Sophia Latjuba tetap terlihat seksi dan menggoda di usia setengah abad. 

Penasaran bagaimana potret menggoda sosok Sophia Latjuba yang tetap hot di usia 53 tahun? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @sophia_latjuba88, Selasa (8/8/2023). 

1. Pamer Body Goals

Sophia Latjuba

Sophia Latjuba tak cuma terkenal kerena parasnya yang cantik, tapi juga bentuk tubuhnya yang begitu ideal. Bahkan, di usianya yang sudah lebih dari setengah abad, wanita berparas bule ini selalu menjaga bentuk tubuhnya.

Tak heran, di potret ini Sophia begitu memesona memerlihatkan potret tubuh indahnya dalam balutan long dress ketat berwarna peach. Gak jarang banyak netizen iri dan menyebut Sophia Latjuba memiliki body goals impian kaum hawa.

2. Menggoda dengan Bralette Putih

Sophia Latjuba

Potret lainnya kembali menampilkan sosok Sophia yang tampil menggoda. Lihat saja, pose kecenya ini begitu memesona ditambah dengan bralette putih yang ia kenakan.

Potret ini memerlihatkan lekuk tubuh Sophia dan perutnya yang rata. Senyuman ibu dua anak ini juga makin mempermanis pose indahnya.

3. Padukan Swimsuit dengan Blazer

Sophia Latjuba

Tak kalah hot, potret Sophia Latjuba yang satu ini juga sukses bikin netizen iri. Nampak ia berpose mengenakan busana model swimsuit berwarna hitam yang dipadukan dengan blazer berwarna pink fuchsia.

Perpaduan busana Sophia Latjuba ini makin memberi kesana ‘badai’ pada penampilannya. Gak heran banyak netizen terpesona sekaligus pangling dengan kecantikannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/629/3163868/sophia_latjuba-hO4j_large.jpg
Momen Sophia Latjuba Gendong Cucu, Netizen: Nenek Tercantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045282/manuella_aziza-Y0i8_large.jpg
Tampilan Elegan Manuella Aziza, Anak Sophia Latjuba yang Kini Beranjak Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028641/sophia_latjuba-scQe_large.jpg
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018268/potret-lawas-sophia-latjuba-dipotret-darwis-triadi-netizen-real-vempire-7F6xza8ATz.jpg
Potret Lawas Sophia Latjuba Dipotret Darwis Triadi, Netizen: Real Vempire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005495/potret-terbaru-sophia-latjuba-pose-cium-ketiak-hot-mom-idola-netizen-gak-pernah-gagal-VaphqnGWqd.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pose Cium Ketiak, Hot Mom Idola Netizen Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987085/potret-terbaru-sophia-latjuba-pakai-kacamata-netizen-malam-bu-dosen-BXmp170NVg.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement