4 Potret Gaya Airport Fashion Aespa ke Amerika, Simpel tapi Kece

BARU mendarat semalam dari Jepang usai menggelar konser selama dua harinya di Tokyo Dome. Siang ini, Aespa kembali muncul di airport.

Bertolak dari Bandara Internasional Incheon menuju Amerika Serikat hari ini, empat personel Aespa, Karina, Giselle, Winter dan NingNing diketahui akan menggelar tur konser dunianya, bertajuk Synk: Hyper Line di Amerika Serikat.

Selain untuk konser, girl group papan atas bentukan SM Entertainment tersebut bertolak ke Amerika juga untuk melakukan beberapa promosi luar negeri. Berangkat hari ini, gaya penampilan airport fashion pelantun hits Next Level, Spicy dan Savage tersebut terlihat simpel dan modis. Merujuk pada foto resmi yang dirilis oleh Newsen, berikut Okezone rangkumkan potret empat potret gaya kece airport fesyen Karina, Giselle, Winter dan NingNing, Selasa (8/8/2023).

1. Karina: Leader satu ini tampil kece dan simpel dengan atasan rompi rajut berwarna beige cream dipadukan bersama celana jeans sebagai bawahan, tas hitam besar dan sepasang sepatu loafers. Aksesori pilihan dara cantik kali ini, topi baseball hitam dan sling bag berukuran hitam dari Chanel yang memberi kesan sporty dan cool pada penampilan Karina.

(Foto: Newsen)

2. Giselle: Rapper utama AESPA yang bisa tiga bahasa ini pilih terlihat tampil sederhana. Giselle mengenakan set sweater panjang berwarna biru bersama celana bahan dan sneakers putih birunya, membuat Giselle terlihat nyaman dan santai. Tak lupa juga, ia membawa tas hitam berumbai yang disampirkan di bahunya.

(Foto: Newsen)