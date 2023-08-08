6 Potret Rania Yamin, Cicit Pahlawan Nasional Mohammad Yamin yang Cantik dan Menawan

NAMA seleb TikTok Rania Yamin belakangan menjadi sorotan publik setelah terungkap dirinya merupakan keturunan pahlawan nasional. Seperti diketahui, rania adalah cicit dari pahlawan nasional Mohammad Yamin.

Perempuan yang juga keturunan Mangkunegaran ini sering membagikan konten terkait tips dan trik tentang kecantikan dan juga fashion. Selain itu, dia juga sering memamerkan gaya outfitnya dengan memakai kebaya modern.

Penasaran seperti apa potret cantik Rania Yamin? Berikut rangkumannya dari Instagram @raniaayamin, Selasa (8/8/2023).

1. Hobi berkebaya





Beberapa waktu lalu, Rania Yamin menjadi salah satu tamu undangan yang hadir di acara Istana Berkebaya yang digelar di Istana Kepresidenan RI di Jakarta Pusat pada Minggu (06/08/2023) kemarin.

Rania nampak anggun memakai kebaya encim warna mustard dengan sentuhan bordir motif bunga dipadukan dengan rok batik warna senada. Dia juga membawa handbag hitam dan memakai flat shoes. Rania menggunakan polesan makeup natural dengan model rambut disanggul, cantik banget.

2. Mirror selfie





Potret Rani saat mirror selfie di toilet. Dia memakai kemeja yang dipadukan dengan rok batik dan shoulder bag warna silver. Sementara itu, tampilan rambutnya dicepol dan dia menambahkan kacamata. Tak lupa dia memamerkan senyum manisnya.

3. Suka berkebaya





Dalam setiap postingannya di media sosial, Rania kerap memamerkan outfitnya saat berkebaya. Dia seakan menunjukkan kepada anak muda bahwa dengan berkebaya juga bisa membuat penampilan tetap stylish.

Seperti di foto ini saat Rania menghadiri acara di Istana Mangkunegaran, dia memakai kebaya transparan warna krem dengan model kekinian. Penampilannya dia padukan dengan rok lilit batik dan flatshoes. Untuk memberi kesan anggun, dia juga styling rambutnya dengan model sanggul modern.