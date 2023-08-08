5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal

ARTIS cantik Ayu Anjani kembali menyandang status janda. Ayu menceraikan suami usai ibu dan adiknya meninggal dunia dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo pada Juni 2022.

Dia menggugat cerai suami, Rachmat Julio dua bulai usai kejadian tersebut."Bukan empat bulan, tapi dua bulan, aku yang gugat dulu, kata Ayu Anjani yang dikutip dari tayangan YouTube Pagi Pagi Ambyar, Jumat 4 Agustus 2023.

Ayu Anjani mengaku depresi usai ibu dan adiknya meninggal dunia. Dia menyebut sang suami jarang hadir untuknya sebagai teman cerita.

"Aku lagi posisi depresi, apalagi kejadian ini mendadak banget. Aku nggak punya temen ngobrol selain suami, tapi dia jarang ada," ungkapnya.

Sebelum Rachmat Julio, Ayu Anjani diketahui pernah menikah dengan Bari Bintang. Kini, Ayu Anjani kembali menyandang status janda.

Namun, pesona artis yang dijuluki Ratu Drama Kolosal ini tak luntur. Ayu Anjani tampak cantik dan awet muda di usianya yang kini menginjak 32 tahun. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @real.ayuanjani, Selasa (8/8/2023).

Cantik dan modis





Pertama ada potret Ayu Anjani tampil cantik mengenakan busana lengan panjang berwarna hitam. Dia memadukannya dengan bawahan celana bernuansa etnik yang modis.

Tampil kece





Selanjutnya ada gaya Ayu Anjani mengenakan outfit atasan crop top motif floral yang manis. Dia memadukannya dengan midi skirt berwarna merah yang modis.

Untuk alas kaki, dia memakai sanda coklat yang kece. Gayanya makin stylish dengan memakai kacamata hitam.

Liburan di Yogyakarta





Kali ini ada potret Ayu Anjani saat liburan di Yogyakarta. Dia tampil dengan gaya kasual berpose di spot foto jalan Malioboro yang ikonik.

Ayu memadukan baju lengan panjang putih dengan ripped jeans hitam. Gayanya makin kece dengan memakai kacamata hitam.