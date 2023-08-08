Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Imut Jennie BLACKPINK Pakai Crop Top, Pamer Perut Rata Idaman Kaum Hawa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:10 WIB
5 Gaya Imut Jennie BLACKPINK Pakai Crop Top, Pamer Perut Rata Idaman Kaum Hawa
Jennie BLACKPINK (Foto : Instagram/@jennierubyjane)
A
A
A

JENNIE BLACKPINK merupakan salah satu idol Kpop yang menjadi sorotan. Bukan hanya karena memilki paras cantik, tetapi juga gaya yang stylish. 

Salah satunya kala Jennie menggunakan outfit crop top. Gaya Jennie BLACKPINK tampil dengan outfit crop top tersebut memberikan kesan imut dan seksi. 

Berikut 5 gaya Jennie BLACKPINK pakai crop top yang bisa juga jadi inspirasi Anda untuk tampil stylish, dikutip dari Instagram @jennierubyjane, Selasa (8/8/2023).

1. Kaos crop top dengan rok pendek

Gaya Jennie BLACKPINK Pakai Crop Top

Jennie terlihat imut di salah satu panggung konser BORN PINK dengan menggunakan kaos crop top berwarna hitam yang dipadukan dengan rok hitam pendek. Sementara untuk alas kakinya, Jennie terlihat menggunakan kaos kaki berbulu hingga lutut dan sepatu berwarna hitam.

Keimutan Jennie ini semakin terpancar karena dirinya mengepang rambutnya menjadi dua, di bagian kanan dan kiri.

2. Kaos crop top dan kulot jeans

Gaya Jennie BLACKPINK Pakai Crop Top

Jennie terlihat memakai t-shirt warna kuning dengan potongan lengan panjang yang menutupi seluruh bagian tangannya. Kaos ini sebenarnya bukan model crop top. Namun Jennie terlihat melipatnya setengah bagian hingga menjadi model crop top. Pakaian ini dipadukan oleh Jennie dengan kulot jeans dan sneakers putih.

3. Tank top crop dan rok jeans

Gaya Jennie BLACKPINK Pakai Crop Top

Jennie terlihat anggun kala memadukan tank top crop berwarna putih dengan rok jeans se-atas lutut. Dirinya memilih untuk menggunakan sweater rajut warna-warni untuk melapisi tank top yang digunakan.

Telusuri berita women lainnya
