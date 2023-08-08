Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Liburan ke Pantai, Tampilan Hot Berlliana Lovell Bikin Lelaki Tersiksa

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |01:00 WIB
Liburan ke Pantai, Tampilan Hot Berlliana Lovell Bikin Lelaki Tersiksa
Berlliana Lovell (Foto: @berlliana.lovell/Instagram)
A
A
A

BERLLIANA Lovell bisa dibilang salah satu selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian netizen. Tak hanya paras cantik, Berlliana Lovell juga dikenal dengan penampilannya yang seksi.

Tak sekadar seksi, selebgram berusia 30 tahun ini juga memiliki gaya yang modis. Seperti gayanya saat liburan ke pantai baru-baru ini.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan gaya seksi Berlliana Lovell liburan ke pantai dari Instagram pribadinya, Selasa (8/8/2023).

Gaya modis dan seksi

Berlliana Lovell

Berlliana Lovell memilih pantai di Kepulauan Seribu sebagai destinasi liburannya kali ini. Jalan-jalan di pantai, Berli tampak seksi dan modis.

Dia mengenakan outfit atasan crop top hitam dengan model tali leher yang modis. Baju berbahan rajut tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesan seksi.

Selain itu, Berli juga menambahkan aksesoris berupa kacamata hitam yang membuat gayanya kian stylish. Sementara aksesoris kalung mempermanis penampilannya kali ini.

Kaki jenjang yang seksi

Berlliana Lovell

Untuk bawahan, Berli memakai kain yang distyling dengan belahan tinggi. Tak hanya memamerkan kaki jenjang, paha mulus yang terlihat membuat gayanya kian seksi.

Untuk alas kaki sendiri, Berli memakaisandal berwarna putih. Tak sekedar melengkapi OOTD, tetapi juga membuat gayanya makin kece.

