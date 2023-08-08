Masima Radio Network Kembali Hadirkan Drama The Stories Season 3

Jakarta- Prambors, Delta FM, Bahana FM dan Female Radio yang tergabung dalam Masima Radio Network kembali mempersembahkan The Stories Season 3. Melanjutkan kesuksesan penayangan season pertama dan keduanya, drama audio unggulan Prambors ini kembali menghadirkan keseruan cerita keempat karakter utamanya, Ayas, Ares, Ale, dan Amira.

Berbeda dengan season sebelumnya, The Stories Season 3 mengajak Kawula Muda (Pendengar Prambors) dan Good Friend (Pendengar Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio) dari seluruh Indonesia untuk turut serta berpartisipasi di dalam cerita menjadi pengisi suara.

Proses open casting dalam misi mencari pemeran The Stories Season 3 dilaksanakan pada 17- 24 Juli 2023. Sebanyak total 1.380 orang telah tercatat menjadi pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Pontianak, Denpasar dan 107 kota lainnya.

Selanjutnya, Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio memilih 10 orang finalis untuk kemudian di-vote kembali oleh pendengar lainnya. Proses voting berlangsung di live chat PramborsRadio Apps pada 25 - 31 Juli 2023 yang menghasilkan empat orang terpilih sebagai pengisi suara The Stories Season 3.

“Senang dan bersyukur sekali, drama audio kami, The Stories, jadi salah satu karya yang ditunggu-tunggu pendengar Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Dari comment-comment Instagram kami lihat ternyata banyak yang ngikutin dan nungguin kelanjutannya," kata jelas Iqbal Tawakkal, Program Director On Air & Digital Prambors.