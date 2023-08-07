Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Inspiratif Pendiri Octotouch, Peduli Difabel hingga Kesehatan Mental

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |23:32 WIB
Kisah Inspiratif Pendiri Octotouch, Peduli Difabel hingga Kesehatan Mental
Jingga Arhsabidari.
A
A
A

JINGGA Arhsabidari merupakan salah satu pemuda yang cukup peduli akan hak-hak penyandang disabilitas. Karena pengalaman dan kepeduliannya inilah, yang akhirnya membawa Jingga menjadi seorang mentor.

Memiliki seorang adik dengan keadaan difabel, merupakan sebuah tantangan bagi keluarganya, terutama sanga Ibu. Jingga mengisahkan bahwa, untuk merawat adiknya sang Ibu banyak belajar tentang hal baru tentang bagaimana merawat anak dengan kondisi istimewa sejak kecil.

Kehabatan ibu Jingga dalam merawat Drumas, adik Jingga yang difabel, menjadi latar belakang berdirinya sebuah wadah yang dinamakan Octotuch. Dimana Jingga dan sang Ibu membantu masyarakat sekitar dengan kondisi difabel.

Tak hanya itu mereka juga mengembangkan pendampingan khusus yang tak hanya berfokus pada sang individu, namun juga keluarga yang butuh penguatan mental.

“Tidak hanya individunya saja, tetapi juga pendamping dan pengurusnya. Itulah kenapa ada Octotouch, yang tadinya hanya fokus dengan difabel sekarang juga melingkupi kesehatan mental juga,” ujar Jingga selaku CEO & Mentor Octotuch, dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
      
