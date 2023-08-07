Mengenal 4 Kategori Disabilitas, Jangan Dikucilkan Ya

DISABILITAS merupakan sebuah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi.

Orang awam mungkin hampir tak pernah mendengar istilah dari disabilitas, namun penting untuk diketahui bahwa kondisi ini memiliki kategori dan hal-hal khusus yang dapat disebut dengan ‘disabilitas’.

Jingga Arhsabidari selaku CEO & Mentor Octotuch, menjelaskan beberapa kategori kondisi disabilitas. Kegiatannya kini didasarkan dari pengalaman pribadinya sebagai kakak yang memiliki adik difabel.

Dengan latar belakang ilmu psikologi, Jingga dan sang ibu kemudian bekerjasama memberikan training untuk beberapa orang dengan anak atau kerabat yang memiliki kondisi serupa.

“Kategorinya sedikit, tapi ada banyak macam-macam disabilitas. Kategorinya ada empat, sensorik, disabilitas motorik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda,” kata Jingga dalam Podcast Aksi Nyata Parta Perindo.

Menurut Jingga seseorang dengan kondisi difabel tak perlu merasa malu akan kondisinya. “Kalau punya disabilitas gak perlu malu, tapi juga jangan dibanggakan. Perlu diobati,” tegas Jingga.

Jingga banyak melihat kondisi dimana kini orang-orang dengan bipolar mengatasnamakan kondisi tersebut tanpa mau mengobatinya. Disamping itu, ia sangat menyayangkan keadaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kerap mendiagnosa dirinya sendiri, serta melebih-lebihkan kondisinya.

(Martin Bagya Kertiyasa)