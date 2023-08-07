Viral Calon Mantu Kena Ospek Calon Mertua, Disuruh Gendong Anak Bulu

CALON mertua memang seakan menjadi raja terakhir dalam sebuah hubungan. Memang, untuk mengambil hati calon mertua kita pun akan melakukan apa saja, asal bisa terlihat sebagai menantu yang baik.

Inilah yang juga dilakukan pemilik akun @itsyour_naa. Guna mengambil hati ibu dari pasangannya maka perempuan ini harus melakukan hal yang kerap dia hindari: memegang kucing.

"Diospek camer bisa masak X, diospek camer harus berani pegang anak kucing V," tulis keterangan video, dikutip dari TikTok, Senin (7/8/2023).

Sang ibu calon mertua yang mengenakan daster dengan santainya menggendong anak kucing menggemaskan pakai satu tangan saja. Dia lantas menggunakna tangan satunya untuk menarik tangan @itsyour_naa agar berani menyentuh anak bulu tersebut.

Tapi, karena rasa takutnya, wanita berhijab itu beberapa kali menarik kembali tangannya ketika sudah semakin dekat dengan bulu-bulu putih kucing cilik di tangan calon ibu mertua. Tak gentar, camer terus berusaha agar calon menantunya tidak takut lagi pada kucing.

Setelah beberapa saat, wanita itu mulai berani mengelus-ngelus punggung kucing dalam gendongan calon mertua. Namun, dia hanya berani mengelus menggunakan satu jari saja .

"Masya Allah sesabar itu ibu ngadepin aku yang mau belajar buat dekat dan gak takut sama anak kucing," tulisnya.

Setiap kali anak bulu mengeluarkan suara, wanita itu langsung menarik lagi tangannya karena terkejut. Bagaimanapun, sang calon mertua tetap sabar hingga pada akhirnya, dia benar-benar berani mengelus punggung anak kucing dengan tenang.