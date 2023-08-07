Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Rumah Rp50 Miliar Deddy Corbuzier, Mewah Bergaya Industrialis

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:30 WIB
7 Potret Rumah Rp50 Miliar Deddy Corbuzier, Mewah Bergaya Industrialis
Potret rumah mewah Deddy Corbuzier, (Foto: Youtube AH)
A
A
A

POTRET rumah mewah Deddy Corbuzier, selebriti kelahiran tahun 1976 yang mengawali kariernya sebagai seorang pesulap akan dibahas singkat lewat artikel ini. Digadang-gadang sebagai penggagas kanal podcast Youtube di Indonesia, Youtuber ini ternyata memiliki rumah mewah seharga Rp50 miliar!

Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah tersebut justru memiliki berbagai fasilitas yang lengkap. Mengusung gaya industrialis, kira-kira seperti apa penampakan rumah bak villa modern tersebut? Berikut Okezone telah merangkum potret rumah mewah Deddy Corbuzier yang dilansir dari laman kanal Youtube AH, Senin (7/8/2023).

1. Terletak di sudut jalan: Jika dilihat dari atas, rumah Youtuber bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini terletak di sudut jalan. Sekilas, rumah bercat coklat-oranye tersebut tampak minimalis dan sederhana. Siapa sangka kalau rumah tersebut justru berisi interior yang mencapai Rp50 miliar, nilai yang fantastis bukan?

(Foto: Youtube AH)

2. Ruang tamu: Begitu masuk ke dalam rumah, tamu akan disambut dengan ruang tamu yang amat minimalis dengan gaya industrialis yang sangat kental. Walau tak terlalu besar, ruang tamu ini cukup nyaman untuk para tamu.

“Ini istilahnya, apa namanya, industrial. Industrial tuh adalah kata-kata lembut buat kurangin budget,” ungkap Deddy.

(Foto: Youtube AH)

Halaman:
1 2 3
      
