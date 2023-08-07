Ramalan Zodiak 8 Agustus: Capricorn Komunikasi Lebih Terbuka, Pisces Perlu Klarifikasi

PENASARAN dengan peruntungan tanda zodiak Anda di awal pekan bulan Agustus ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius serta Pisces.

1. Capricorn: Membiarkan orang tahu bagaimana perasaan Anda bisa menjadi ide yang bagus hari ini, salah satunya agar komunikasi jadi lebih terbuka dan tak perlu sibuk mengira-ngira serta merasa sentimen lagi.

BACA JUGA: 5 Zodiak Lebih Suka Circle Kecil dalam Berteman

2. Aquarius: Hari ini bisa menahan pengeluaran tak perlu untuk alasan yang benar, sudan sangat tepat dilakukan. Ketika Anda tahu bahwa diri sudah merasa cukup, Anda mungkin tidak terlalu tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

3. Pisces: Para Pisces, diramalkan hari ini perlu meluruskan sesuatu. Anda mungkin perlu mengklarifikasi bahwa Anda tidak berencana untuk menjatuhkan seseorang, seperti yang sudah orang tersebut bayangkan. Kejujuran adalah kunci hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)