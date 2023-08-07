Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 8 Agustus: Libra Hasil Kerja Keras Mulai Terlihat, Sagitarius Ada yang Bikin Kesal

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 8 Agustus: Libra Hasil Kerja Keras Mulai Terlihat, Sagitarius Ada yang Bikin Kesal
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
APA kata peruntungan tanda zodiak Anda di awal pekan bulan Agustus ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan juga Sagitarius.

1. Libra: Usaha keras Anda akan mulai terlihat hasilnya di hari ini. Pada saat yang bersamaan, cobalah untuk menghindari memprovokasi rasa bersalah dan lebih baik fokus pada apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas mendatang.

2. Scorpio: Hari ini para Scorpio diprediksikan mungkin harus mengesampingkan sebagian dari keinginan diri sendiri dan mengedepankan orang lain lebih dahulu. Tapi ini sebetulnya bukanlah yang buruk kok! Justru dengan ini, Anda justru diam-diam sedikit lega karena bisa bersembunyi di balik orang lain.

3. Sagitarius: Selamat, para Sagitarius di awal pekan ini akhirnya bisa menemukan kekuatan untuk mengubah lingkungan agar bisa lebih menginspirasi. Mungkin ada beberapa komponen dari situasi kehidupan Anda yang berada di luar kendali diri dan akhirnya bikin kesal, tidak apa-apa karena ini membantu dirimu untuk lebih realistis.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
