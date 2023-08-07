Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jaga Anak Perempuan dari Pergaulan Bebas, Marshanda: Jadikan Teman Curhat

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |23:30 WIB
Jaga Anak Perempuan dari Pergaulan Bebas, Marshanda: Jadikan Teman Curhat
Tips Marshanda jaga anak dari pergaulan bebas, (Foto: Instagram @marshanda99)
A
A
A

TIAP orang tua pasti tidak ada yang mau anaknya sampai terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti hamil di luar nikah, hingga penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Tak terkecuali aktris dan penyanyi cantik, Marshanda. Sebagai ibu yang punya anak perempuan yang kini sudah remaja, Marshanda mengaku memiliki metode khusus dalam menjaga putrinya, Sienna Ameerah Kasyafani agar tetap di jalur yang benar.

Marshanda mengaku sudah menumbuhkan kedekatan dengan Sienna sejak kecil dan memperlakukan anaknya sebagai seorang sahabat.

(Foto: MPI/Ravie)

"Dari kecil aku banyak ngajak bercanda kali ya, terus kayak emang aku santai kalau emang dia lagi enggak nyaman dan enggak mau cerita juga sebebasnya saja lah," jelas Marshanda saat ditemui awak media di Tendean, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Telusuri berita women lainnya
