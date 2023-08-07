Viral Dokter Cantik Mirip Idol Kpop Yuna ITZY, Bikin Pasien Betah Diperiksa

SOSOK dokter cantik bikin heboh netizen di media sosial. Hal itu berawal dari salah satu akun Twitter @keblgnunfaedah membuat cuitan.

Dalam cuitannya, akun tersebut menyebut dokter itu mirip dengan Idol Kpop, yakni Yuna ITZY. Bahkan, pasien sampai meminta foto dengan dokter tersebut.

"Ramai di media sosial, seorang dokter yang mirip banget sama Yuna ITZY (penyanyi asal Korea Selatan). Dokter ini terlihat cantik banget hingga banyak orang sebut mirip Yuna ITZY, bahkan sampai ada orang yang ajak untuk foto bareng," tulis akun tersebut seperti dikutip MNC Portal pada Senin (7/8/2023).

Akun itu juga membagikan video saat dokter sedang memeriksa pasiennya di dalam ruangan. Dokter itu memakai baju tugasnya warna biru dongker dan masker putih.