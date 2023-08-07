Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Dokter Cantik Mirip Idol Kpop Yuna ITZY, Bikin Pasien Betah Diperiksa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:07 WIB
Viral Dokter Cantik Mirip Idol Kpop Yuna ITZY, Bikin Pasien Betah Diperiksa
Viral dokter cantik mirip Idol Kpop Yuna ITZY (Foto: Twitter)
A
A
A

SOSOK dokter cantik bikin heboh netizen di media sosial. Hal itu berawal dari salah satu akun Twitter @keblgnunfaedah membuat cuitan.

Dalam cuitannya, akun tersebut menyebut dokter itu mirip dengan Idol Kpop, yakni Yuna ITZY. Bahkan, pasien sampai meminta foto dengan dokter tersebut. 

Dokter Cantik Mirip Idol Kpop Yuna ITZY

"Ramai di media sosial, seorang dokter yang mirip banget sama Yuna ITZY (penyanyi asal Korea Selatan). Dokter ini terlihat cantik banget hingga banyak orang sebut mirip Yuna ITZY, bahkan sampai ada orang yang ajak untuk foto bareng," tulis akun tersebut seperti dikutip MNC Portal pada Senin (7/8/2023).

Akun itu juga membagikan video saat dokter sedang memeriksa pasiennya di dalam ruangan. Dokter itu memakai baju tugasnya warna biru dongker dan masker putih.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement