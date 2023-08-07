Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Upgrade Formula Khusus Kulit Berminyak, YOU Luncurkan Sunscreen Sunbrella Triple UV Elixir

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:12 WIB
Upgrade Formula Khusus Kulit Berminyak, YOU Luncurkan Sunscreen Sunbrella Triple UV Elixir
YOU luncurkan Sunbrella Triple UV Elixir SPF 50 + PA++++. (Foto: Rankpillar)
JAKARTA - Menggunakan sunscreen bisa menjadi salah satu dilema yang biasanya sering dihadapi oleh pemilik kulit berminyak. Di mana seperti yang kita tahu, penggunaan sunscreen sebelum beraktivitas adalah hal yang wajib agar kulit kita selalu terlindungi dari ancaman sinar matahari.

Namun di sisi lain, penggunaan sunscreen bisa jadi menimbulkan masalah karena dapat membuat kulit menjadi jauh lebih berminyak karena formulasi yang tidak tepat. Ada beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh paparan sinar matahari jika kita tidak menggunakan sunscreen.

Di antaranya, seperti kulit menjadi kering dan kasar, mulai terlihat adanya kerutan dan kulit lebih kendur, terjadi pigmentasi atau warna kulit tidak merata, munculnya bintik hitam pada kulit yang dapat menyebabkan kanker kulit, kulit terbakar, serta munculnya bintik freckless karena usia.

“Dalam mengatasi masalah ini, sebagai jenamaan produk kecantikan di Indonesia, YOU berkomitmen untuk bisa menghadirkan solusi produk perawatan kulit wajah yang sesuai dengan kondisi kulit konsumen," ujar Nurul Fajrini, Marketing Communication and Public Relation Manager YOU Beauty.

"Salah satunya untuk kulit berminyak. YOU Beauty kembali memberikan inovasi terbaru dengan menghadirkan produk terbarunya berupa upgraded formula dari sunscreen sebelumnya yakni, Triple UV Elixir yang kali ini kami tidak hanya mengupgrade kandungan namun juga dari segi lini produk kami gabungkan ke rangkaian produk Sunscreen bernama Sunbrella,” lanjutnya.

