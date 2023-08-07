Ini Pengorbanan Jennie BLACKPINK Demi Tampil Cantik di Cannes

JENNIE BLACKPINK jadi salah satu bintang K-Pop yang turut diundang hadir dalam gelaran bergengsi Festival Film Cannes beberapa waktu lalu.

Hadir dan berpose di karpet merah Cannes, Jennie tampil sebagai duta merek global rumah mode Channel dan juga salah satu pemain dari The Idol. Sejumlah netizen terkesan dengan gaya visual penampilan Jennie BLACKPINK, setelah Jennie muncul bak Princess dari Disney, Putri Salju dengan gaun mini warna hitam putihnya.

Mengkutip akun Instsgram @styleforblinks, Senin (8/7/2023) pelantun Pink Venom itu diketahui mengenakan gaun klasik Channel, warna hitam putih yang dipadukan bersama sepasang sepatu heels dan beberapa cincin mewah di jemari tangannya.

Lewat vlog miliknya belum lama ini, Jennie mengaku sangat gugup tampil di Festival Film Cannes 2023. Melalui video yang sama, rapper BLACKPINK itu juga menunjukkan ada pengorbanan rasa sakit yang harus ia rasakan demi tampil sempurna di atas red carpet.

(Foto: Newsen)