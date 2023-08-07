Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Tips Turunkan Berat Badan secara Alami

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |02:02 WIB
6 Tips Turunkan Berat Badan secara Alami
Tips menurunkan berat badan secara alami. (Foto: Freepik.com).
A
A
A

SETIAP orang menginginkan berat badan yang ideal. Berat badan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pola makan banyak, tinggi badan, dan genetik.

Menurunkan berat badan merupakan proses mengurangi jumlah lemak di dalam tubuh seseorang. Dengan mengurangi berat badan ke ukuran ideal, makan akan mengurangi resiko masalah kesehatan di dalam tubuh.

Dilansir dari halaman resmi healthline, Selasa (8/8/2023) Berikut enam Tips menurunkan Berat Badan secara Alami yaitu :

1. Cukup tidur

Tidur yang cukup salah satu tips untuk menurunkan berat badan dan juga mencegah kenaikan berat badan di masa yang akan datang. Para peneliti menunjukan bahwa orang yang kurang tidur kemungkinan 55 persen akan terkena obesitas dibandingkan dengan orang yang cukup tidur.

Tetapi sebagian ahli mengatakan bahwa kurang tidur akan menyebabkan kekurangan berat badan kenapa karena kurang tidur menganggu fluktasi harian hormon nafsu makan,yang menyebabkan nafsu makan akan berkurang.

Diet Sehat

2. Menambahkan telur ke dalam makanan

Menambahkan telur pada makanan adalah salah satu tips untuk menurunkan berat badan terbaik, karena telur adalah sumber protein yang sangat baik yang rendah kalori, tinggi protein, vitamin dan mineral yang penting.

Protein yang tinggi pada telur dapat mengurangi nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan makanan yang mengandung protein yang sangat rendah. Selain itu makan telur untuk sarapan akan menyebabkan penurunan berat badan hingga 65 persen selama delapan minggu dibandingkan dengan sarapan menggunakan roti.

3. Konsumsi buah dan sayur dengan banyak

Buah dan sayur adalah makanan yang bergizi yang dapat menurunkan berat badan,karena buah dan sayur ini mempuyai rendah kalori terhadap akan kaya serat, mineral, vitamin, air dan antioksidan.

Selain tinggi mineral,nutrisi dan serat,biasanya buah dan sayur akan memiliki kepadatan energi yang rendah yang dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengontrol nafsu makan dan juga dapat membantu kesehatan pencernaan pada sembelit.

Halaman:
1 2
      
