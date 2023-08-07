Pengertian Senam Aerobik, Jenis, Manfaat dan Gerakan

PENGERTIAN senam aerobik itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu dan paham. Padahal, senam aerobik begitu banyak diminati, khususnya para wanita.

Mengutip berbagai sumber, Senin (7/8/2023) senam aerobik merupakan olahraga untuk melatih otot-otot besar pada tubuh. Senam aerobik biasa dilakukan dengan beberapa macam gerakan yang diiringi dengan irama musik dan durasi yang ditetapkan.

Dalam senam aerobik kita diharuskan menggunakan seluruh tubuh, gerakan yang dilakukan sangat lincah, sehingga senam ini sangat bagus untuk yang ingin membakar kalori.

Sebelum melakukan senam ini, kita terlebih dahulu mencari tahu apa saja jenis-jenis senam aerobik.

Jenis-jenis senam aerobik

1. Low Impact Aerobic merupakan senam dengan intensitas gerakan yang ringan dan lambat.

2. High Impact Aerobic merupakan senam yang dilakukan dengan gerakan keras dan cepat.

3. Discokrobic merupakan senam perpaduan antara gerakan yang ringan dan gerakan yang berat.

4. Rockrobic merupakan senam dengan gerakan ringan yang dipadukan dengan gerakan rock and roll.

5. Aerobic Sport merupakan senam dengan gerakan perpaduan antara gerakan ringan dan gerakan kelenturan.

6. Aerobic Dance merupakan senam dengan gerakan yang dipadukan dengan gerakan menari.

7. Aerobik dengan Alat merupakan senam dengan gerakan yang menggunakan alat seperti kursi, pita, tongkat, bola, dan lainnya.

Selain bermanfaat untuk menurunkan kalori atau berat badan, senam aerobik juga memiliki beberapa manfaat lainnya.