8 Cara agar Tubuh Tetap Sehat saat Bekerja di Kantor

Cara agar tubuh tetap sehat saat bekerja di kantor. (Foto: Freepik.com)

JADWAL kerja yang padat membuat seseorang sulit menemukan waktu untuk berolahraga untuk menjaga kesehatannya.

Meski demikian, Anda tidak peru khawatir, sebab ada banyak gerakan olahraga yang dapat dilakukan saat bekerja. Berolahraga di tempat kerja membantu Anda tetap bugar, berenergi, dan produktif.

Dilansir dari halaman resmi Indeed, Selasa (8/8/2023) inilah delapan cara agar tubuh tetap sehat saat bekerja di kantor, berikut ulasannya.

Delapan cara agar Tubuh Tetap Sehat saat Bekerja di Kantor

1. Naik tangga

Jika kantor Anda berada di lantai dua atau enam, tubuh bisa berolahraga lebih banyak dengan menggunakan tangga ketimbang lift. Ini membantu melatih otot-otot kaki dan memberi beberapa kardio ekstra dalam perjalanan naik atau turun ke kantor.

Anda juga dapat berjalan naik dan turun tangga secara konsisten selama istirahat. Jika kantor Anda terletak di lantai atas, naik lift ke titik tengah dan gunakan tangga di lantai yang tersisa.

2. Berjalan-jalan sebanyak mungkin

Anda bisa mencoba berjalan-jalan sebanyak yang Anda bisa di tempat kerja. Ketika Anda menerima telepon saat berada di kantor cobalah sambil berjalan-jalan. Cara ini membuat tubuh bergerak dan memberinya waktu istirahat daripada hanya duduk di kursi.

Bergerak sambil berbicara juga dapat membantu otak Anda tetap lebih fokus pada diskusi Anda.

3. Aktiflah saat istirahat

Ketika memiliki waktu untuk beristirahat sejenak, gunakanlah untuk tetap aktif. Pergilah ke luar untuk mendapatkan udara segar dan berjalan-jalan atau berjalan-jalan sebentar di kantor jika jadwal Anda tidak memungkinkan untuk pergi ke luar.

Cara ini dapat membantu Anda menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap sehat dan memberi kesempatan pada otak untuk beristirahat dari pekerjaan dan fokus pada kesehatan Anda.

4. Peregangan

Saat Anda merasakan leher, kaki, atau lengan menegang, kendurkan dengan beberapa peregangan. Anda dapat berdiri dan menyentuh jari-jari kaki Anda atau tetap duduk dan meregangkan masing-masing lengan.

Cara ini membantu mengurangi rasa sakit ketika tubuh tegang. Cobalah mengangkat bahu untuk menghilangkan ketegangan. Jika tangan mulai kram setelah mengetik, angkat telapak tangan Anda dan tekan satu sama lain untuk meregangkannya.

5. Latih postur tubuh yang baik

Menjaga postur tubuh lurus sebanyak mungkin dapat mencegahnya kram dan dapat mengurangi sakit punggung. Cobalah untuk duduk tegak di kursi Anda secara teratur atau sering berdiri untuk menjaga punggung tetap lurus.