7 Tips Merawat Gigi Palsu, Salah Satunya Jangan Direndam Air Panas

MEMAKAI gigi palsu merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk pengganti gigi yang hilang. Selain itu, gigi palsu juga dirancang agar meningkatkan penampilan dengan dibuat dari bahan yang berbeda seperti akrilik dan logam.

Namun, meskipun menggunakan gigi palsu tentunya menjaga kebersihannya agar tetap teratur juga perlu dilakukan. Karena plak dan makanan yang menempel pada gigi palsu akan membuat plak menumpuk dan memicu terjadinya bau mulut.

Dokter gigi menyarankan setidaknya satu kali dalam sehari gigi palsu harus dibersihkan. Dilansir dari Healthline, berikut tips cara merawat gigi palsu:

1. Untuk mencegah penumpukan sisa-sisa makanan, lepaskan dan bilas gigi palsu menggunakan air hangat setelah makan dan minum.

2. Gigi palsu yang mempunyai sifat mudah pecah tersebut maka harus ditangani secara hati-hati.

3. Jangan mengolesi pasta gigi atau produk pemutih gigi pada gigi palsu. Karena karena pada beberapa produk pasta gigi mengandung bahan kimia yang terlalu keras untuk pasta gigi, sehingga pasta gigi abrasif dapat menyebabkan goresan dan pada produk pemutihnya akan justru malah mengubah warna gigi.

4. Jangan tidur menggunakan gigi palsu.