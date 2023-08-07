Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Tips Merawat Gigi Palsu, Salah Satunya Jangan Direndam Air Panas

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:09 WIB
7 Tips Merawat Gigi Palsu, Salah Satunya Jangan Direndam Air Panas
Gigi palsu harus dirawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMAKAI gigi palsu merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk pengganti gigi yang hilang. Selain itu, gigi palsu juga dirancang agar meningkatkan penampilan dengan dibuat dari bahan yang berbeda seperti akrilik dan logam.

Namun, meskipun menggunakan gigi palsu tentunya menjaga kebersihannya agar tetap teratur juga perlu dilakukan. Karena plak dan makanan yang menempel pada gigi palsu akan membuat plak menumpuk dan memicu terjadinya bau mulut.

gigi palsu

 BACA JUGA:

Dokter gigi menyarankan setidaknya satu kali dalam sehari gigi palsu harus dibersihkan. Dilansir dari Healthline, berikut tips cara merawat gigi palsu:

1. Untuk mencegah penumpukan sisa-sisa makanan, lepaskan dan bilas gigi palsu menggunakan air hangat setelah makan dan minum.

2. Gigi palsu yang mempunyai sifat mudah pecah tersebut maka harus ditangani secara hati-hati.

 BACA JUGA:

3. Jangan mengolesi pasta gigi atau produk pemutih gigi pada gigi palsu. Karena karena pada beberapa produk pasta gigi mengandung bahan kimia yang terlalu keras untuk pasta gigi, sehingga pasta gigi abrasif dapat menyebabkan goresan dan pada produk pemutihnya akan justru malah mengubah warna gigi.

4. Jangan tidur menggunakan gigi palsu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149668//gadis_20_tahun_harus_jalani_operasi_jantung_gara_gara_gigi_bolong_kok_bisa-dwe0_large.jpg
Gadis 20 Tahun Harus Jalani Operasi Jantung Gara-Gara Gigi Bolong, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907//sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement