7 Pengertian Kebugaran Jasmani Menurut Para Ahli

TUJUH pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli harus dipahami. Pasalnya, kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah yang berlebihan.

Kebugaran jasmani merupakan kegiatan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan melakukan kebugaran jasmani secara rutin dan teratur, dapat mengacu faktor penentu yaitu kondisi fisik tubuh sehat untuk melakukan aktivitas lainnya, daya tahan tubuh semakin baik, dan membuat kita tidak mudah terserang penyakit.

Salah satu kegiatan kebugaran jamani, yaitu olahraga. Olahraga yang rutin membantu dalam meningkatkan kebugaran dan menjaga ketahanan tubuh. Dengan bertambahnya usia, olahraga harus dilakukan agar dapat melakukan aktivitas dengan baik dan lancar.

7 pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli

1. Yazid Dean (2018: 13)

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk menunaikan tugas-tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang yang kebugaran jasmaninya kurang, tidak akan dapat melakukannya.

2. Giriwijoyo (2004)

Kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya.

3. Kockey

Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa kelelahan yang sangat berarti dan masih dapat menikmati waktu senggangnya serta dalam suatu keadaan darurat masih mampu melakukan pekerjaan tidak terduga.

4. Djoko Pekik (2002: 72)

Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih, sehingga masih dapat menikmati waktu lainnya, dengan kata lain Kebugaran jasmani dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang yang kebugaran jasmaninya kurang, tidak dapat melakukannya.