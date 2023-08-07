5 Rekomendasi Minuman yang Aman Bagi Penderita Diabetes

PENDERITA diabetes harus mengontrol segala minuman yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh agar tetap stabil. Dengan begitu penderita diabetes dapat menjalani kehidupannya dengan normal.

Mengutip dari Healthline, American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan minuman tanpa kalori atau rendah kalori untuk penderita diabetes karena dapat mencegah lonjakan gula darah. Salah satu contoh minuman rendah kalori seperti air mineral yang ditambahkan perasan jeruk lemon.

Namun selain itu masih banyak lagi aneka minuman yang dapat dikonsumsi. Berikut ini rekomendasi minuman yang aman untuk penderita diabetes yang telah dirangkum dari Healthline,

1. Air mineral

Air mineral adalah minuman yang aman untuk tubuh. Air mineral mampu menghidrasi tubuh dan dapat menghilangkan kelebihan glukosa melalui urin.

The Institute of Medicine merekomendasikan pria dewasa minum sekitar 13 cangkir air mineral (3,08 liter) sehari dan wanita minum sekitar 9 cangkir air mineral (2,13 liter).

Namun, jika kamu merasa air mineral tidak menarik untuk dikonsumsi, coba lah untuk menambahkan irisan lemon, jeruk nipis, atau jeruk ke dalam minumanmu. Selain itu, bisa juga menghancurkan beberapa raspberry segar atau beku ke dalam minumanmu.

2. Teh herbal

Variasi teh herbal seperti chamomile, kembang sepatu, jahe, dan teh peppermint adalah pilihan yang sangat baik untuk penderita diabetes. Teh herbal tidak hanya bebas dari karbohidrat, kalori, dan gula, tetapi juga kaya akan senyawa antioksidan penawan penyakit, termasuk karotenoid, flavonoid, dan asam fenolik.

3. Jus tomat

Tomat mengandung likopen, karotenoid yang mampu menurunkan glukosa tubuh dan meningkatkan kadar insulin. Selain itu, tomat termasuk dalam indeks glikemik yang rendah karena mampu menurunkan berat badan serta mengurangi lonjakan gula darah. Dengan begitu, jus tomat aman untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes.

Untuk mendapatkan cita rasa minuman yang semakin lezat, tambahkan sayuran berdaun hijau, seledri, atau mentimun serta tambahkan segenggam buah beri untuk persediaan vitamin dan mineral yang beraroma. Namun ingatlah untuk menghitung buah beri sebagai bagian dari total karbohidrat yang kamu konsumsi untuk hari itu.